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HDP'li Beştaş'tan karma komisyonda provokasyon: 'Pislik' çıkışı ortamı gerdi

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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HDP’li Beştaş’tan karma komisyonda provokasyon: ’Pislik’ çıkışı ortamı gerdi

Karma Komisyon, İstanbul Kadıköy'de polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için toplandı. Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın basın mensuplarının toplantıdan dışarı çıkarmasını istemesi sonrası HDP'li Meral Danış Beştaş, "Kendi yaptıkları pisliklerin üzerini örtmeye çalışıyorlar" diyerek provokasyona girişti. Skandal sözler sonrası komisyonda ortam gerildi.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığını görüşmek üzere toplandı. Beyazıt'ın, toplantının başlangıcında basın mensuplarının salonun dışına çıkmasını istemesine HDP'li vekiller itiraz etti.

HDP'Lİ BEŞTAŞ'TAN SKANDAL 'PİSLİK' ÇIKIŞI

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "Kendi yaptıkları pisliklerin üzerini örtmeye çalışıyorlar" demeleri üzerine MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül "AKP ve MHP'nin hüküm yok diyorsun. Ne demek pislik. Komisyon başkanının uygulaması üzerinden kimseye hakaret edemezsin" dedi.

AYDENİZ HAKKINDAKİ KOMİSYON

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen eylemde, polis memuruna yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili Hazırlık Komisyonu, çalışmasını tamamlamıştı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığındaki komisyon, Aydeniz'in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde rapor hazırlamış ve söz konusu rapor TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na sunulmuştu.

SAVUNMASINI HDP'LİLER YAPACAK

Karma Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Karma Komisyon'da Salihe Aydeniz'in savunmasını, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Mehmet Rüştü Tiryaki, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oluç ve İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm yapacak.

5 DOSYA GÖRÜŞÜLECEK

Komisyonda Aydeniz hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine zincirleme bir şekilde katılma', 'zincirleme bir şekilde terör örgütü propagandası yapma', 'kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme bir şekilde alenen hakaret', 'görevi yaptırmamak için zincirleme bir şekilde direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma', 'toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etme', 'birden fazla kişi ile birlikte görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından düzenlenen 5 yasama dokunulmazlığı dosyası görüşülecek.

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