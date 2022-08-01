SON DAKİKA! Cemevine yönelik saldırıda flaş detay! Bakan Süleyman Soylu: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak
SON DAKİKA HABERİ! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki 3 cemevine yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın derinleştirildiğini ve 1 kişinin daha gözaltına alındığını belirtti. Soylu, "Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi. Diğer yandan zanlılardan Ahmet Ozan K. ile Çağdaş Can B.'nin sık sık görüştükleri, Eskişehir'de evde buluştukları öğrenilirken, Konak doğumlu Çağdaş Can B.'nin geçmiş dönemlerde THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün açık alan yapılanması Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) faaliyetlerinden ilişik kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Ahmet Ozan K.'nın yakın arkadaşı olan Çağdaş Can B.'nin olay öncesinde öğlen saatlerinde Eskişehir'den İzmir'e hareket ettiği tespit edildi.
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "3 gün önce, eski Türkiye'nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Muharrem ayının 1'nci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyonla karşılaşmamıza rağmen; eski Türkiye'den farklı olarak bu planlı provokasyon faili meçhul kalmadı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, milletimizin 'birlik duvarına' çarptı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükumetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında; sadece son 2 yılda 1585 cemevi ziyaret edildi.
8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı. Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da Muharrem ayının ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir. Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.
1 GÖZALTI DAHA
İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Ahmet Ozan K.'nin (24), Çankaya ve Mamak ilçelerinde 3 cemevine yönelik saldırısında 1 kadın, kesici aletle yaralanmıştı.
Ahmet Ozan K., saldırının ardından Eskişehir'deki arkadaşının yanına kaçarken, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Ahmet Ozan K.'nin emniyette sorgusu sürerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Asayiş Şubesi ekipleriyle yaptığı çalışma sonucu 1 kişi daha gözaltına alındı.
Olayda gözaltı sayısı, 2'ye yükseldi.
KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI
Ahmet Ozan K. ile Çağdaş Can B.'nin sık sık görüştükleri, Eskişehir'de evde buluştukları öğrenilirken, Konak doğumlu Çağdaş Can B.'nin geçmiş dönemlerde THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün açık alan yapılanması Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) faaliyetlerinden ilişik kayıtlarının bulunduğu belirlendi.
Ahmet Ozan K.'nın yakın arkadaşı olan Çağdaş Can B.'nin olay öncesinde öğlen saatlerinde Eskişehir'den İzmir'e hareket ettiği tespit edildi.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: BUNLARA ASLA İZİN VERİLMEYECEK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırılar hepimize yapılmıştır, muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları:
Canlarımıza geçmiş olsun... Ankara'da üç ayrı Cemevi'ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir.
Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı.
Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun..
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şunları söyledi: "Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."
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