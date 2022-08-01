Türkiye'den Bağdat için 'itidal' çağrısı
Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyuyoruz." denildi.
Irak'ta Şii Koordinasyon Çerçevesi destekçileri, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor. İran destekli Şii siyasi çatı kuruluşu olan Koordinasyon Çerçevesi'nin destekçileri, üç askeri kontrol noktasını aşarak Yeşil Bölge'nin kapısına yaklaştı.
DIŞİŞLERİ'NDEN İTİDAL ÇAĞRISI
Gelişmeler sonrası Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bağdat'ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.
"TEMSİL KUVVETİ GÜÇLÜ HÜKÜMET KURULMALI"
Irak'taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin bir an evvel giderilmesi ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"BEKLENTİLERİ DEMOKRATİK YOLLARLA İFADE ETME HAKLARINA SAYGI DUYUYORUZ"
"Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyuyoruz. Bu bağlamda, şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurguluyoruz. İlgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz."
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