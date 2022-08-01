Türkiye’den Bağdat için ’itidal’ çağrısı

"BEKLENTİLERİ DEMOKRATİK YOLLARLA İFADE ETME HAKLARINA SAYGI DUYUYORUZ"

"Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyuyoruz. Bu bağlamda, şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurguluyoruz. İlgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz."