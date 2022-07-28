CHP'yi topa tutarak istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den 6'lı masaya zor sorular: Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan daha çok güven vermekte
CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’ndan daha net ve daha fazla güven vermektedir" ifadelerini kullandı. Çelebi, 6’lı masaya yönelik 20 soru sıraladı. İşte haberin detayları...
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederken yazdığı zehir zemberek mektupla ve 6'lı masaya yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yeni açıklamalar yaptı.
Mehmet Ali Çelebi, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni kurmasıyla tavrını İnce'den yana koyarak CHP'den istifa etmişti. Çelebi, ilerleyen süreçte Memleket Partisi'nden de istifa ederek Bağımsız İzmir Milletvekili olmuştu.
"CUMHUR İTTİFAKI DAHA GÜVENİLİR"
Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, 6'lı masaya zor sorulara yönelterek, Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan daha güvenilir olduğunu ifade etti.
Paylaşımında, "Görüşlerimi birileri alınacak diye belirlemem. Milli konularda taviz vermedim, vermem. Soranlar olmuş mertçe cevaplayalım: Bu başlıklarda şu an Cumhur ittifakı Millet ittifakından daha net ve daha fazla güven vermektedir. Başınızı kuma gömmeyin, milletimize görüş açıklayın!" ifadelerini kullandı.
6'LI MASAYA ZOR SORULAR
6'lı masaya yönelik eleştirileri ile gündemden düşmeyen Çelebi, 2 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Millet İttifakı'na şu soruları yöneltmişti:
1-6 parti "Atatürk" ve "Türk Milleti" olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.
2-Mutabakat metninde "1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp" dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?
3-PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?
4-Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?
5-"Ulus, üniter, laik devlete bağlıyız", "Hepimiz Türk milletine mensubuz" diyebiliyor musunuz?
6-Eşit yurttaşlık adı altında etnik yurttaşlık tanımını Anayasaya sokacak mısınız?
7-Resmi ve eğitim dili olarak Türkçe haricinde bir dil kabul edecek misiniz? Anadilde eğitimi savunan ortaklarınızla hemfikir misiniz?
8-İktidarınızda tezkerelere hayır verip Mehmetçiği Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan çekecek misiniz? Operasyonları durduracak mısınız? Terör devletine müsaade edecek misiniz?
9-Sığınmacıların ülkelerine gitmelerinde hepiniz kararlı mısınız?
10-Yerel yönetimlere özerklik verecek misiniz?
11-Ekonomi yönetiminde (Eğitimde, sağlıkta, tarımda, savunma sanayisinde) kamucu olacak mısınız?
12-Çocuklarımızın geleceği Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizden vazgeçerek misiniz? "Mavi Vatan yayılmacılık" diyen vekile neden tepki göstermediniz?
13-S-400'leri ne yapacaksınız? Gönderecekseniz yerine neyle hava savunması yapacaksınız?
14-Savunma sanayi projelerinin devamı konusunda görüş birliğiniz var mı? SİHA'lardan rahatsız olan vekile neden tepki göstermediniz?
15-Ortak Cumhurbaşkanı adayı denkleminde Türk milletine soykırımcı, Atatürk'e katliamcı diyen PKK/PYD'yi terör örgütü görmeyen, bebek katili Öcalan için ışığımız diyen HDP olacak mıdır? HDP yönetimine bakanlık verecek misiniz?
16-Beraat edilmiş kumpas davaları yeniden kurgulayan Sn. Babacan'a neden ortak tepkiyi vermediniz?
17-Terörle mücadele yasası değişikliğinin kapsamı ve amacı nedir?
18- Cumhurbaşkanı'nı halk mı seçmelidir yoksa vekiller mi? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de u konuya bakışınız ne olacaktır?
19-Türkiye'yi 6 lider beraber yöneteceğiz diyorsunuz. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına 6 lider talimat mı verecektir? Yapacağınız protokol Anayasa'dan üstün mü tutulacaktır?
20-Birçok konuda farklı düşünen 6'lı yapının istikrarsızlığa yol açıp halkın refahını olumsuz ekileceğini düşünüyor musunuz.
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