Adana’da sözde kültür merkezinde skandal görüntü: Kız çocuklarını militanlaştırılıp dağa gönderiyorlar





SÖZDE ÖRGÜT LİDERİNDEN SKANDAL TALİMAT

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Türkiye Sözcüsü Ayşe Irmak'ın, kendine üs olarak seçtiği Binevş'i yöneticilerine; "4 yıldır hiçbir şey yapmıyor, yeteri kadar çalışmıyorsunuz" diye tepki gösterdiği öne sürüldü. Irmak'ın, kendi tabanındaki ailelere; "Örgütle ilgili tüm konuları çocuklarınızın yanında konuşacak; örgütsel tartışmalarınız dahi onların yanında olacak. Böylece onların, örgüte ilgi duymasını sağlayacaksınız" talimatı verdiği iddia edildi.



Örgütün, çıkan çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin ailelerine istihdam sağladığı, bunun da Binevş üzerinden yürütüldüğü bir başka iddia. Buna göre örgütün sözde 'değer aile' adını verdiği terörist yakınlarının, Ayşe Irmak'ın talimatı doğrultusunda; CHP'li Seyhan Belediyesi'nin HDP'li Başkan Yardımcısı Funda Buyruk tarafından, belediye çatısı altında istihdam edildiği bir başka iddia olarak da öne çıktı.