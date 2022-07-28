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CHP'yi topa tutarak istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den 6'lı masaya zor sorular: Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan daha çok güven vermekte

A Haber
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Giriş: 28.07.2022 18:41
CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’ndan daha net ve daha fazla güven vermektedir" ifadelerini kullandı. Çelebi, 6’lı masaya yönelik 20 soru sıraladı. İşte haberin detayları...
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