28 Temmuz 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'yi topa tutarak istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den 6'lı masaya zor sorular: Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan daha çok güven vermekte
CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’ndan daha net ve daha fazla güven vermektedir" ifadelerini kullandı. Çelebi, 6’lı masaya yönelik 20 soru sıraladı. İşte haberin detayları...