Son dakika: Abdülhamid Han sondaj gemisi test seyrinde!

Bakan Dönmez, AB ile Azerbaycan arasında Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderilmesi için imzalanan mutabakat zaptının hatırlatılması üzerine ise, "TANAP'ın kapasitesi iki katına çıkartılabilecek durumda. Yıllık 16 milyar metreküp doğal gaz 31-32 milyar metreküpe kadar çıkacak. Bunun için bazı kapasite artırma yatırımlarına ihtiyaç olacak. Kaynak tarafında kaynağın geliştirilmesi gerekiyor. Bunlar için bir miktar süreye ihtiyaç var. TürkAkım ve TANAP'ta aktif olarak yer aldık. Hem kendi arz güvenliğimiz hem de Avrupalı komşularımızın arz güvenliğine bugüne kadar katkı sağladık. İmkanlar el verirse bu süreçte yine yer alırız" diye konuştu.

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