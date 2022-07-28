Son dakika: Abdülhamid Han sondaj gemisi test seyrinde!
Son dakika haberleri... Türkiye'nin gözde sondaj gemisi Abdülhamid Han, test seyrine başladı. A Haber Türkiye'nin 7. nesil üstün teknolojiye sahip Abdülhamid Han sondaj gemisinin tarihi anlarını ekranlara getirdi.
Türkiye'nin gözde sondaj gemisi Abdülhamid Han, test seyrine başladı. A Haber Türkiye'nin 7. nesil üstün teknolojiye sahip Abdülhamid Han sondaj gemisinin tarihi anlarını ekranlara getirdi.
9 AĞUSTOS'TA YOLA ÇIKACAK
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'a da değinen Dönmez, "Bu gemimizi 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" dedi.
İsrail'le ilişkilerin sorulması üzerine ise Bakan Dönmez, "Özellikle İsrail'deki yeni hükümet döneminde başlayan bir diyalog söz konusu. Enerji Bakanlığı ile temaslarımız devam ediyor. Pozitif bir ilişki var. İlk fırsatta ziyaret planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, AB ile Azerbaycan arasında Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderilmesi için imzalanan mutabakat zaptının hatırlatılması üzerine ise, "TANAP'ın kapasitesi iki katına çıkartılabilecek durumda. Yıllık 16 milyar metreküp doğal gaz 31-32 milyar metreküpe kadar çıkacak. Bunun için bazı kapasite artırma yatırımlarına ihtiyaç olacak. Kaynak tarafında kaynağın geliştirilmesi gerekiyor. Bunlar için bir miktar süreye ihtiyaç var. TürkAkım ve TANAP'ta aktif olarak yer aldık. Hem kendi arz güvenliğimiz hem de Avrupalı komşularımızın arz güvenliğine bugüne kadar katkı sağladık. İmkanlar el verirse bu süreçte yine yer alırız" diye konuştu.
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