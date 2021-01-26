CHP'de Mehmet Ali Çelebi ve Canan Kaftancıoğlu birbirlerine girdi!

"Mehmet Ali beyin genel başkana (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) yazdığı mektupta ne yazmış, ne etmiş diye okumadım. Sizin okuduğunuz haliyle şunu ifade etmek isterim. Atatürk'le sorunu olan biriyle değil siyaset yapmayı çok net söylüyorum, evine gidip dostluk yapmayı da doğru bulmam. Mehmet Ali Bey, eğer Atatürk'le sorunum olduğumu düşünüyorsa benimle siyaset yapmaktan ziyade bence öncelikle dostluk yapmaması lazımdı. Ben İl Başkanı olmadan önce CHP Parti Meclisi üyesiydim. Mehmet Ali Bey haksız bir şekilde Silivri zindanlarından tahliye edildikten sonra ilk ziyaret ettiği yerlerden biri benim evimdir. Ben Mehmet Çelebi'nin Atatürk'le sorununun olduğunu sanmıyorum. Eğer öyle olsaydı bir dostluğumuz oluşmazdı. Bunu bu cümlelerle söylemişi midir, bilmiyorum. Bu cümlelerle eğer ifade etmişse bence o zaman kendisiyle çelişir."