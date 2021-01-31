CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi'den 2018 göndermesi! Sistem nasıl çöktü?
CHP'de Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, ve Hüseyin Avni Aksoy'un istifasını getiren mektup krizi büyüyor. CHP'de Mehmet Ali Çelebi, istifasının ardından kendisini "Sarayın Adamı" ifadeleriyle hedef yapanlara "24 Haz.2018 seçim gecesi CHP’nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu?" açıklamasıyla tepki gösterdi.
CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, hakkındaki "Sarayın Adamı" söylemlerine tepki gösterdi. "Açıkça soruyorum" ifadeleriyle paylaşımına başlayan Çelebi, "24 Haz.2018 seçim gecesi CHP'nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu?" sorusunu yöneltti.
3 İSİM İSTİFA ETTİ
CHP´li vekiller Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, parti içindeki rahatsızlıklarını bir mektup yazarak CHP Genel Başkanı'na iletmişlerdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mektup yazan vekiller istifa etti. Mehmet Çelebi, Özcan Özel, ve Hüseyin Avni Aksoy CHP'den ayrıldı.
Çelebi, istifasını açıklarken "Hem 'PKK terör örgütüdür' demeyenlerle iş tutma hem Çelebi olmaz" sözlerini kullanmıştı.
"EL ÜSTÜNDE TUTTULAR"
Bu gelişmelerin ardından kendisine yönelik "Sarayın Adamı" söyleminde bulunulmaya başlaması üzerine, Çelebi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İşte Mehmet Ali Çelebi'nin o paylaşımı;
"Bize "Sarayın Adamı" diyenlere açıkça soruyorum! 24 Haz.2018 seçim gecesi CHP'nin kurduğu ASP Seçim Sisteminin çökmesi Saray operasyonu muydu? Sn. Muharrem İnce'ye bunu neden yaptınız? O zaman da sorumluları istifaya davet etmiştim, el üstünde tuttunuz. Geçin bu işleri..."
İŞTE O MEKTUP
Muharrem İnce'nin yeni partisine katılacağı söylenilen CHP'li Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'un, parti yönetimine zehir zemberek bir mektup göndermesi söylentileri netleştirmeye başlamıştı.
Çelebi ve Aksoy, HDP' ile ittifaktan duydukları rahatsızlığı şu sözlerle aktardı:
"Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP'li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Onların aracılığına ihtiyacımız yoktur.
CHP'nin 'iktidar artığı' yeni dostlara değil, vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını, uygar toplumu ve adil bölüşümü her şeyin önünde gören, keder ve sevincimize ortak seçmenlere ihtiyacımız var."
CHP'li vekiller ayrıca parti yönetimine yazdıkları mektuba geri dönüş yapılmadığını ve hiçbir adım atılmadığını söyledi.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmi (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullandı