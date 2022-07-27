Tahıl koridoru düğümü İstanbul’da çözüldü! Bundan sonra neler olacak?

Buradaki en önemli sorun bence Rusya'nın ve Ukrayna'nın bu konuda niyet ve kapasitelerinin yeterli olmamasıdır. Ukrayna mayınlı sahalardan geçerken kılavuzlama faaliyeti icra edecektir. Burada soru işaretleri var. Hem gemi sahipleri hem sigorta şirketleri endişelidir diye düşünüyorum. Burada Ukrayna mayınlı bir saha tesis etti ancak bunları haritalandırması sorunu var. Eğer tek seferlik bir geçiş olsa belki çözülebilir ancak defalarca geçiş olacak.