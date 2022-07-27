Tahıl koridoru düğümü İstanbul’da çözüldü! Bundan sonra neler olacak?
Türkiye'nin girişimiyle varılan tahıl koridoru anlaşmasının işletilmesinde geri sayım sürüyor. İlk gemi yakında hareket edecek. Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul'daki faaliyeti de başladı. İstanbul'da kurulan müşterek Koordinasyon Merkezi de bugün açılacak. Peki bu gelişmeler bize neyi gösteriyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla, bugün Milli Savunma Üniversitesi'nde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirilecek.
İstanbul'da tahıl krizinin atılan imzalarla çözülmesinin ardından Ukrayna ve Rusya'da tahıllar gemilere yüklenmeye başladı. Peki bundan sonra neler olacak? Dr. Kemal Olçar şöyle değerlendirdi:
"Milli Savunma Üniversitesi'nin seçilmesi ve burada bir törenle açılması çok anlamlı. Uluslararası kamuoyuna, Rusya'ya, Ukrayna'ya ve BM'ye çok önem verildiğine dair bir mesaj veriliyor.
Buradaki merkezin temelde 2 görevi olacak. Bunlar icra takibi ve denetim olacak. Bizler bu merkezin belirli yetkileri olduğunu düşünüyoruz. Hem sorumluluk hem de yetkiler veriliyor. Tahılların dolumu aşamasında mayınlı sahası aşılması durumunda İstanbul'a varışı ve buradan diğer noktalara varışı noktasında bir safhalandırma yapmak mümkün.
Buradaki en önemli sorun bence Rusya'nın ve Ukrayna'nın bu konuda niyet ve kapasitelerinin yeterli olmamasıdır. Ukrayna mayınlı sahalardan geçerken kılavuzlama faaliyeti icra edecektir. Burada soru işaretleri var. Hem gemi sahipleri hem sigorta şirketleri endişelidir diye düşünüyorum. Burada Ukrayna mayınlı bir saha tesis etti ancak bunları haritalandırması sorunu var. Eğer tek seferlik bir geçiş olsa belki çözülebilir ancak defalarca geçiş olacak.
Rusya'da kendi tarım ürünlerinin ülkelere aktarımını ve yaptırımların kalkmasını istedi. Rusya gemilerle Ukrayna'ya silah aktarımının da engellemesini istiyor. İşte bu sorunları aşmak için Türkiye devreye girdi. Müşterek olarak kurulan güvenlik sistemi bunların kontrolünün sağlayacak.
Rusya'nın yapmış olduğu mutabakatlara uymadığı yönünde sabıkaları var. Büyük endişelerden bir tanesi de bu. Bu noktada Rusya'nın yakından takip edilmesi gerekiyor. Bu rolü de Türkiye üstlenmiş durumda. Çok önemli bir faaliyet bugün açılış yapılarak başlayacak. Türkiye'de depolama yapılmadan geçiş yapılacak.
Türkiye'nin tarafsız kalması ve denge politikası izlemesi bu başarıda büyük rol oynadı. Türkiye çok önemli ve sağduyulu politikalar izledi. Tüm yaşanan krizlerde hem Batı ile olan hem Rusya ile olan ilişkilerde akıllı bir yol izlemeyi başardı."
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