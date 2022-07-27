27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Tahıl koridoru düğümü İstanbul’da çözüldü! Bundan sonra neler olacak?
Türkiye'nin girişimiyle varılan tahıl koridoru anlaşmasının işletilmesinde geri sayım sürüyor. İlk gemi yakında hareket edecek. Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul'daki faaliyeti de başladı. İstanbul'da kurulan müşterek Koordinasyon Merkezi de bugün açılacak. Peki bu gelişmeler bize neyi gösteriyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.