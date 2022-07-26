Son dakika: Türkiye ve Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı görüşmesi! İlk sefer hakkında kritik temas

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.

Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek; ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığı, yapmaya devam edeceği, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ FİYATLAR RAHATLADI

İstanbul'da atılan imzalarla uluslararası buğday borsasında fiyatlar gevşerken, buğday krizi yaşayan birçok ülke için de umut ışığı doğdu. Hatırlanacağı üzere şubatta Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından buğday fiyatları tarihi zirvelere ulaştı.