27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Son dakika: Öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerine ilişkin karar Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerine ilişkin karar Resmi Gazete’de

Son dakika haberi... Ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine ilişkin düzenleme, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA