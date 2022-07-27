Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan TOKİ açıklaması: Cumhurbaşkanımız müjdeyi verecek! Ankapark'ın geleceği ne olacak?
Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız." dedi. Dev yatırım Ankapark'ın yıkımı ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Kaderine terk edilmiş durumda. Bu mekanın çürümesine göz yummanızı anlayamayız. Bahaneler üreterek siyasi ikbal için basamak yapıyorsunuz." diyerek CHP'ye eleştiride bulundu.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde geçen yıl istinat duvarı çökmesi nedeniyle yıkılan Açelya Apartmanı'nın bulunduğu bölgeye yapılacak yeni konut projesinin temel atma törenine katıldı. Törene, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.
81 ilde projeler üretmeyi sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, "Hamdolsun 20 yıldır cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize ne düşündüysek onu söyledik. Milletimizle beraber ne hayal kurduysak onu yaptık. Şehirlerimizin doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, iklimiyle uyumlu projeler üretmeyi sürdürüyoruz. Sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden ekolojik koridorlara ve iklim dostu yatırımlara kadar çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ankara'yı güçlü Türkiye'nin güçlü başkenti yapmak için dünya başkentleri arasında en üst sıralara taşımak için vatandaşımızın beklediği mega projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Başkentimizde tam 91 bin konutu vatandaşımıza, hemşehrilerimize teslim ettik. 'Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm' diyerek tüm ilçelerimizde binlerce sağlıksız yapıyı hızla dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.
'CUMHURBAŞKANIMIZIN VERECEĞİ MÜJDEYLE DUYURACAĞIZ'
Sözü verilen 23 millet bahçesinin 8'inin tamamlandığını aktaran Kurum, "Bunun yanında Gölbaşı'nda bisiklet ve yürüyüş yolları yaptık. Yeni yeşil alanlar ürettik. Mogan Gölü kıyı düzenlemesini tamamladık. Bugün buralarda milyonlarca Ankaralı gönlünce dinleniyor, piknik yapıyor, eğleniyor. İnşallah şimdi sırada İller Bankamız eliyle yapacağımız Gölbaşı Millet Bahçemiz var. Bu muhteşem bahçemizi de 2023'te sizlerin hizmetine sunacağız. İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatacağız" dedi.
'YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK'
Kurum, İleri Mahallesi'nde temeli atılan projeye ilişkin de "8 blokta 139 konut 67 araçlık otoparktan oluşan yeni yuvalarımızın hamdolsun temelini atıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, inşallah yıl sonuna kadar da tamamlayarak değerli hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.
ANKAPARK AÇIKLAMASI: BURANIN METRUK BİR YAPIYA DÖNMESİNE GÖZ YUMMANIZI ANLAYAMAYIZ
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark ile ilgili konuşan Bakan Kurum, şunları söyledi:
"Son günlerde üzerinde çokça tartışılan Ankapark'ın geleceği meselesinde de duruşumuz hep aynı oldu. Biz hep şunu söyledik. 'Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun, milletin faydasına çözülmeli' dedik. 'Bu yatırım, nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir' dedik. Fakat bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz. Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz, eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. 3 yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan bu manzaranın sonunda, 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız. Bugünkü belirsiz mahkeme durumu, sürünceme halini, siz suistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Sürekli bir 'mahkeme süreci, yapım süreci, güvenlik süreci' diyerek bahaneler ürettiniz. Ankaralı hemşehrilerimizin aklıyla alay edercesine, buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz. Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, Ankapark'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez. Artık şu CHP'nin o bilindik zihniyetinden vazgeçin, bahane üretmeyi bırakın."
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