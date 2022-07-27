Türkiye'nin çabaları olumlu sonuç verdi! Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün açılıyor! Dünyaya nefes aldıracak 'tahıl' yolculuğu
Türkiye’nin girişimiyle varılan tahıl koridoru anlaşmasının işletilmesinde geri sayım sürüyor. İlk gemi yakında hareket edecek. Koordinasyon merkezinin İstanbul’daki faaliyeti de başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla, bugün Milli Savunma Üniversitesi'nde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolüyle Birleşmiş Milletler'in (BM) planıyla Ukrayna ve Rusya tahılının dünya piyasalarına Karadeniz üzerinden sevk edilebilmesi için imzalar atıldı. Ukrayna'nın Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından çıkacak tahıla ilişkin çalışmaların takibinin yapıldığı İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaya başladı.
Dünyaya nefes aldıran hattı takip edecek tahıl yüklü ilk gemi yakında Karadeniz'e açılacak. Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden asker ve sivillerden oluşan 20 kişinin mesai yaptığı merkezde Rus ve Ukraynalı tarafların ihtiyaç duyulduğu takdirde bir araya gelmesi, diğer zamanlarda ayrı çalışma alanlarında bulunmasını sağlayacak şekilde planlama yapıldı.
AÇILIŞ BUGÜN YAPILACAK
Dünyayı açlık tehlikesinden kurtaran imzaların atılmasıyla başta buğday olmak üzere tahılların fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladı. Türkiye'nin diplomasi başarısı olarak ortaya çıkan ve dünya kamuoyu tarafından memnuniyetle karşılanan mutabakat ile gemilerin koridordan intikali taraflarca uzaktan takip edilebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fiyatların düşmeye devam edeceğini belirterek, "En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak, ortaya çıkabilecek kıtlıklar peşinen önlenecek" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla, bugün Milli Savunma Üniversitesi'nde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirilecek.
AYRI ODALARDA ÇALIŞACAKLAR
Müşterek koordinasyon merkezinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşan sivil ve askerlerden oluşan 20 kişi mesai yapacak. Merkezin başında ilk etapta Türkiye'den bir amiral düzeyinde bir askeri yetkilinin de olması bekleniyor.
Merkez, Rus ve Ukraynalı heyetlerin birbirinden ayrı çalışma odalarında mesai yapacağı şekilde planlanırken, taraflar ihtiyaç olması halinde bir araya gelecekler. Sabah'ta yer alan habere göre, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki ofiste bir de harekât merkezi yer alacak.
RUSYA: ÇALIŞMA FORMATI DEVREDE
Rusya Savunma Bakanlığı kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyetlerine başladığını duyurdu. Açıklamada, "Ukrayna Limanlarından Tahılın Güvenli Nakliyesine İlişkin Mutabakat İnisiyatifi'nin hükümlerine uygun olarak Ortak Koordinasyon Merkezi İstanbul'da çalışmaya başladı. Öncü Rus uzman grubu, dörtlü formatta çalışmaya başlayacak" denildi. Öte yandan Rus füzelerinin dün de Karadeniz kıyılarını vurduğu ileri sürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıt indirimi güncel fiyat listesi: 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- SON 2 GÜN! Öğretmen il dışı tayin başvuru nasıl yapılır? 2022 iller arası yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklancak?
- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik sınav sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılır? YKS tercihleri başladı mı, ÖSYM tercih sayfası açıldı mı?
- YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...
- YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2022: YÖK atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? 2-4 yıllık üniversiteler...
- YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS tercihleri ne kadar, kaç gün sürecek?
- Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
- Emekliye 3 yılda bir gelen fırsat! ATM'den maaş alan emekliye 4.000 ile 7.000 TL arası ödeme! Promosyon ödemesi 3 gün içinde...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Ağustos ayı askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları belli oldu mu?
- Yaş şartı aranmıyor! 25 yıl evli kalan hiç çalışmamış kadınlara emeklilik fırsatı artı 4.688 TL maaş! Başvuru yapan Bağkur'lu (4B) oluyorsunuz! 1261 gün primle...