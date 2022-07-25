ABD İstanbul Anlaşması’na alternatif arayışında: Tahılın kara yoluyla sevki için çalışıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesinin imzalanmasından sonra Odessa kentine düzenlenen füze saldırısı üzerine ABD'nin anlaşmaya alternatif aradığı ortaya çıktı.