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ABD İstanbul Anlaşması'na alternatif arayışında: Tahılın kara yoluyla sevki için çalışıyorlar

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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ABD İstanbul Anlaşması’na alternatif arayışında: Tahılın kara yoluyla sevki için çalışıyorlar

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa limanına saldırması sonrasında, ABD'nin alternatif bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu. Power, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın çökmesi durumunda tahıl ürünlerinin demir, nehir ve kara yolları üzerinden gönderilmesi üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesinin imzalanmasından sonra Odessa kentine düzenlenen füze saldırısı üzerine ABD'nin anlaşmaya alternatif aradığı ortaya çıktı.

"ABD B PLANI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR"

CNN televizyonuna konuşan USAID Yöneticisi Power, ABD'li yetkililerin, Ukraynalı muhataplarıyla anlaşmanın çökmesi durumunda tahıl ürünlerinin dışarıya çıkarılması için bir B planı üzerinde çalıştığını belirtti.

"KARA YOLLARI ÜZERİNDEN YENİDEN AYARLANMASINI İÇERİYOR"

Power, "B Planı kara yolları, demir yolları ve nehir yollarını içeriyor; mavnaların gönderilmesi, ihracatın hızlı şekilde çıkışı için Ukrayna demir yollarının Avrupa'dakilerle uyumluluğu bakımından yeniden ayarlanmasını da içeriyor." dedi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna makamlarından, konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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