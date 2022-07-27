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Birleşmiş Milletler'den Türkiye açıklaması: Tahıl gemilerini Türkler denetleyecek

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Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Birleşmiş Milletler’den Türkiye açıklaması: Tahıl gemilerini Türkler denetleyecek

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada tahılın Karadeniz üzerinden taşıyacak gemilerin Türk yetkililer tarafından gerçekleştirileceği paylaşıldı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada "Gemiler, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına gidiş gelişlerinde gemide silah bulunmadığından emin olmak için denetlenecek." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden taşıyacak gemilerin denetimlerinin Ortak Koordinasyon Komitesi'nin desteğiyle Türk yetkililer tarafından gerçekleştirileceğini doğruladı.

DENETİM TÜRK PERSONEL TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), 22 Temmuz'da varılan anlaşmaya göre, Ortak Koordinasyon Komitesi'nin desteğiyle hububat gemilerinin denetimlerinin Türk personel tarafından gerçekleştirileceğini, Ukraynalıların ise Karadeniz'den güvenli geçişi sağlayacağını söyledi." diye konuştu.

SİLAH DENETİMİ DE YAPILACAK

Haq, "Gemiler, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına gidiş gelişlerinde gemide silah bulunmadığından emin olmak için denetlenecek." dedi.

İSİM YAKINDA AÇIKLANACAK

BM yetkilisi, gazetecilerin gemi denetimlerinin sadece Türk personeli tarafından yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular üzerine, "Hububat sevkiyatlarını takip etmekle ilgilenen Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içinde bir binada bulunuyor ve merkez Türkler, Ruslar, Ukraynalılar ve BM yetkilileri olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Ortak Koordinasyon Komitesi başkanının adının çok yakında açıklanacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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