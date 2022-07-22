Türkiye’nin büyük başarısı: Türkiye tahıl koridoru anlaşması | BM: İstanbul’daki merkez operasyonun kalbi olacak

Anlaşmanın çerçevesi hakkında bilgi veren yetkili, Ukrayna kara sularında taraflarca başka bir mayın temizleme işleminin yapılmayacağını söyledi.

Üst düzey BM yetkilisi, gemilerin bu kara sularına girip çıkmaları ve limanlardan Karadeniz'e geri dönmeleri için Ukraynalılar tarafından belirlenen güvenli kanalların kullanılmasının çok daha etkili olacağına karar verdiklerini kaydetti.

Bu gemilere rehberlik eden Ukraynalı pilotların da olacağını aktaran yetkili, "Gemiler, mutabık kalınan bir koridora göre dünyaya tahıl ihracatını yapmak için Karadeniz'den geçip Boğaz'dan geçecek. Bu, hemen burada İstanbul'da kurulacak, Ukrayna ve Rusya Federasyonu ve tabii ki ev sahibi Türkiye'nin temsilcilerinin yer alacağı bir Ortak Koordinasyon Merkezi tarafından izlenecek." dedi.

Yetkili, "Bunda Türkiye'nin rolü çok önemliydi ve uygulamaya geçtikçe daha da artacak." ifadesini kullandı.

Bir sonraki unsurun limanlara giren gemilerin denetlenmesi olduğunu kaydeden üst düzey yetkili, "Bu, şu anda üç üye ülkenin ve Birleşmiş Milletler'in bulunduğu Ortak Koordinasyon Merkezi'nin gözetiminde yapılacaktır. Denetim ekipleri oluşturulacak. Ukrayna'ya silah girmediğinden emin olmak için gemiler denetlenecek." değerlendirmesini yaptı.