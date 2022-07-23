Tahıl krizi Başkan Erdoğan liderliğinde çözüldü! Tarihi imzalar İstanbul’da atıldı

Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Asya'ya tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliğinin temini pek çok bakımdan önemlidir. Bu adımla, yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklığın sebep olacağı verim kaybının yol açacağı muhtemel ilave fiyat artışlarının önüne geçilecektir. Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz. Elbette bu noktaya bir anda gelmedik. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Ukrayna ve Rusya makamlarıyla, Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yoğun ve meşakkatli bir süreç yürüttük."

Erdoğan, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla bu süreçte devamlı temas halinde olduklarını, her iki ülkenin bu hassas süreçle ilgili beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı istişareler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dışişleri ve milli savunma bakanlarının yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ve ekibinin de ilk taslağı hazırlanan plana verdikleri katkıların takdire şayan olduğunu söyledi.

KARADENİZ'DEN DÜNYAYA NEFES BORUSU

Erdoğan, bu vesileyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik dolayısıyla teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Planın başarıyla uygulanmasında uluslararası toplumunun desteği de şüphesiz büyük önem taşıyor."

Başkan Erdoğan, bundan yaklaşık 4 ay önce yine İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan müzakerelerde mesafe katettiklerini, savaşın sona ereceğine dair ümitleri yeşerttiklerini söyledi.

Maalesef o toplantı sonrasında meydana gelen gelişmelerin çatışmaları körüklediğini belirten Erdoğan, "Başından beri bu savaşın kazananı olmayacağını, sadece tarafların değil, tüm dünyanın kayba uğrayacağını ifade ediyoruz. Yaklaşık 5 aydır aralıksız devam eden çatışmalar ve bunun küresel etkileri ne yazık ki bu öngörümüzü doğruluyor. Silahların susması uzadıkça ekonomik maliyetlerin yanı sıra insani kayıplar da artıyor. Savaş sadece tarafları, sadece bölge ülkelerini değil, dünyanın en ücra köşesindekiler dahil tüm insanlığı olumsuz etkiliyor ancak bu gidişatın mukadder olmadığına da inanıyoruz. Masumların hayatına mal olan bu çatışmaların bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.