Tahıl krizi Başkan Erdoğan liderliğinde çözüldü! Tarihi imzalar İstanbul’da atıldı

ERDOĞAN'IN YAKLAŞIMI ÇÖZÜM GETİRDİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bugün Karadeniz'de bir umut ışığı var. Bunun gerçekleşmesine vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konuda her zaman ısrarlı yaklaşımının çok etkisi oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Bu görüşmeler de insanlığın faydası için herkes için önemliydi. Burada bir tarafın kazanması değil bu anlaşma dünya için imzalanıyor. Bu anlaşma tahıl ve yiyecek fiyatların düşmesine sağlayacak" dedi.



Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşma Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rusya ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Anlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bugün Karadeniz'de bir umut ışığı var, bir olasılık ışığı var, bir çare ışığı var. Dünyanın buna her zamandan çok ihtiyacı var. Bunun gerçekleşmesine vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konuda her zaman ısrarlı yaklaşımının çok etkisi oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Bu görüşmeler de insanlığın faydası için herkes için önemliydi. Bir tarafın kazanması değil burada bu anlaşma dünya için imzalanıyor. Küresel gıda fiyatları rekor seviyelere vardı. Bu açıdan kalkınma aşamasındaki ülkelere de bir fırsat olacak. Bu anlaşma tahıl ve yiyecek fiyatların düşmesine sağlayacak" dedi.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÇOK KRİTİK

Bu anlaşmaya kolay varılmadığını aktaran Antonio Guterres, "Savaş başladığından beri küresel gıda krizin çözümünün ancak Ukrayna'nın gıda ürünlerine ve Rusya'nın gıda ve gübre ürünlerine erişim olursa çözülebileceğini söylemiştim. Bugün o noktaya ulaşmak üzereyiz. Nisan ayında sayın Erdoğan'ın sayın Zelenski ve Putin ile görüşerek çözümler için uğraştık. O zamandan beri uğraşıyoruz. Tüm tarafların bu konuda taahhütleri oldu. Bu girişim tam olarak uygulanmalı. Dünyanın buna çok ihtiyacı var. Türkiye'nin burada kritik rolü var. İleriye gitmesi konusunda. BM de taahhüdünün arkasındadır. İki tarafın da bu kanlı çatışmaya girdiği noktada artık sona gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Karadeniz'deki bu umut ışığı çok parlak, bu umut ışığı insanların çektiğini sorunların sonuna gelinmesini sağlasın" diye konuştu.