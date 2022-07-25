Rusya’dan ’Odessa’ açıklaması: Batı’ya inanmayın Ukrayna tahılının sevkinde engel yok

"UKRAYNA TAHILININ SEVKİNDE ENGEL YOK"

Odessa limanındaki tahıl bölümünün askeri bölümden uzak mesafede olduğunu ifade eden Lavrov, "İstanbul'da imzalanan anlaşmalar doğrultusunda, tahılın alıcılara sevk edilmesi için herhangi bir engel yok ve yaratmadık." diye konuştu.

"BATI KANUNUNSUZLUK OLUŞTURUYOR"

Batı'nın küresel ekonomide "kanunsuzluk" oluşturduğunu belirten Lavrov, Kongo ile ekonomik ve ticari ilişkilerde bundan kaçınılması yönünde adımların atılması gerektiğini vurguladı.