Rusya'dan 'Odessa' açıklaması: Batı'ya inanmayın Ukrayna tahılının sevkinde engel yok
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Odessa limanına düzenledikleri saldırıya ilişkin, 'Batı ülkelerinin çarpıtması' yorumunu yaptı. İstanbul'da imzalanan anlaşmalar doğrultusunda Ukrayna tahılının sevk edilmesi için herhangi bir engelin olmadığını belirtti.
Eski Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu tarihinde Kongo Cumhuriyeti'ne ilk Rus bakan olarak ziyaret gerçekleştiren Lavrov, Kongolu mevkidaşı Jean-Claude Gakosso ile görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.
ODESSA SALDIRISINA İLK YORUM: BATILI ÜLKELER ÇARPITIYOR
Rusya'nın 23 Temmuz'da Ukrayna'nın Odessa limanına yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına değinen Lavrov, "Batılı ülkelerin olayla ilgili haberleri Rusya'ya karşı kullanmak için çarpıttığını" savundu.
"ASKERİ OPERASYONLARIMIZI YASAKLAYAN HİÇBİR ŞEY YOK"
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalandığına dikkati çeken Lavrov, şöyle konuştu:
"Bu anlaşmalar dahil Rusya'nın üstlendiği yükümlülüklerde, askeri altyapı ile diğer askeri hedefleri yok ederek özel askeri operasyona devam etmemizi yasaklayan hiçbir şey yok. Yüksek hassasiyetli silahla vurulan hedefler, Odessa limanının askeri bölümünde bulunuyordu. Buradaki hedef, Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin askeri motorlu teknesi ile Harpoon gemisavar füzenin sevk edildiği mühimmat deposu idi. Bu füzeler, Rus Karadeniz Filosuna yönelik tehdit yaratmak için sevk edildi. Harpoon, artık bize tehdit oluşturmuyor."
"UKRAYNA TAHILININ SEVKİNDE ENGEL YOK"
Odessa limanındaki tahıl bölümünün askeri bölümden uzak mesafede olduğunu ifade eden Lavrov, "İstanbul'da imzalanan anlaşmalar doğrultusunda, tahılın alıcılara sevk edilmesi için herhangi bir engel yok ve yaratmadık." diye konuştu.
"BATI KANUNUNSUZLUK OLUŞTURUYOR"
Batı'nın küresel ekonomide "kanunsuzluk" oluşturduğunu belirten Lavrov, Kongo ile ekonomik ve ticari ilişkilerde bundan kaçınılması yönünde adımların atılması gerektiğini vurguladı.
İSTANBUL'DAKİ ANLAŞMADAN KONGO DA MEMNUN
Lavrov, Kongo'nun ileride Libyalılar arasında uzlaşma konusunda konferans düzenleme yönündeki girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını ve buna destek çıkacaklarını dile getirdi.
Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gakosso da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, "Başından beri bu sorun için saygı çerçevesinde müzakereler aracılığıyla çözüm arayışında bulunulmasından yanayız." dedi.
Gakosso, İstanbul'da imzalanan tahıl ile ilgili anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs başvuruları son dakika başladı mı? KYK 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
- Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? TUİK güncel rakamlar...
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman başlayacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi!
- Emekliye yüksek promosyon fırsatı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası...
- pa.edu.tr: PMYO başvuru nasıl yapılır? 2.500 polis alımı şartları neler? PMYO taban puanı kaç? PMYO sınavları nasıl olacak?
- Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE
- Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman?
- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- AUGİS görevli başvuru ekranı: AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
- FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne olur? Faiz artıracak mı?
- Aile Destek Programı ödemesi için tarih belli oldu! Kapsam genişletildi! Kimler başvurabilir? 2022 destek parası ne zaman yatacak?