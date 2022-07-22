Uzmanlar A Haber’de merak edilenleri yanıtladı: Tahıl gemisinde neler var? Türkiye’ye katkı sağlar mı?

"GÜBRE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÇOK BÜYÜK BOYUTTA"

Ukrayna'nın Avrupa'nın tahıl ambarı olduğunu ve kendi nüfusunun 10 katını besleme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Bağış, "Tahılın üretimi, ihracı, en önemlisi tahıl piyaslaarındaki arz ve bilgi akışı önemli. Rusya ithalata bağlı bir ülke konumundan son 20 yılda büyük bir ihracatçı konumuna geliyor. Rusya ve Ukrayna'nın bu listedeki payı, pazar ve piyasayla ilgili, arz sıkıtnıları, fiyat hareketleri girdi maliyetleri de fiyat artışlarında büyük bir faktör. Gübre fiyatlarındaki artışlar çok büyük boyutta. ABD ve Avrupa gıda yaptırımımız yok diyor ama Rusya yaptırımları bahane ederek gübre fiyatlarını artırıyor." dedi.