26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara’da terör operasyonu! PKK/KCK- PYD/YPG irtibatlı 16 kişi gözaltında

Son dakika: Ankara’da terör operasyonu! PKK/KCK- PYD/YPG irtibatlı 16 kişi gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Ankara’da terör operasyonu! PKK/KCK- PYD/YPG irtibatlı 16 kişi gözaltında

Son dakika haberine göre Ankara’da PKK/KCK- PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 16 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA