Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ve Reisi bir araya gelecek! Dünyanın gözü Tahran’daki 3’lü Zirve’de

MASADAKİ KONULAR

Görüşmenin ana gündeminin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası terörle mücadele operasyonu, Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşü, ülkedeki son durum ve anayasal geçiş süreci olması bekleniyor. Rusya lideri Putin, Ukrayna'ya askeri müdahalenin başladığı 24 Şubat'tan bu yana ikinci kez Erdoğan ve Reisi ile görüşmek üzere ülkesinin dışına çıkacak.