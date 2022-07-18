Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ve Reisi bir araya gelecek! Dünyanın gözü Tahran'daki 3'lü Zirve'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dış siyasetteki diplomasi trafiğine tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Ortadoğu'daki gelişmeler, Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonu ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle meydana gelen tahıl koridoru krizi hakkında görüşecek.
ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Ortadoğu turunun hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Tahran'da bir araya gelecek. Ortadoğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen süreçte dünyanın gözü kritik gündemle toplanacak üçlü zirvede olacak.
MASADAKİ KONULAR
Görüşmenin ana gündeminin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası terörle mücadele operasyonu, Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşü, ülkedeki son durum ve anayasal geçiş süreci olması bekleniyor. Rusya lideri Putin, Ukrayna'ya askeri müdahalenin başladığı 24 Şubat'tan bu yana ikinci kez Erdoğan ve Reisi ile görüşmek üzere ülkesinin dışına çıkacak.
Toplantıda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarını sınırlarından temizlemek amacıyla uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştireceği olası operasyon da olacak. Son olarak Barış Pınarı Operasyonu'nun ardından ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatla 30 kilometrelik hat belirlenerek terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının bölgeden temizleneceğinin taahhüt edilmesine rağmen terörist unsurlar Türkiye'nin harekat bölgelerine taciz ve saldırı girişimlerini sürdürdü.
TÜRKİYE'NİN OLASI OPERASYONU MASADA
Başkan Erdoğan da "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız" ifadeleriyle belirlenen hattın Türkiye tarafından terörden temizleneceği sinyalini verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bu kapsamda gerçekleştireceği olası operasyon görüşmede masada olacak.
TAHIL KORİDORU DA KONUŞULACAK
Suriye'deki son durum, siyasi süreç, Suriyeli sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde ülkelerine geri dönmesi gibi konular da üç liderin görüşeceği başlıklardan olacak. Öte yandan Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetlerinin Ukrayna'daki tahılın tahliyesi için oluşturulması planlanan "tahıl koridoru" mevzusu da gündemre yer alacak.
İstanbal'daki tahıl zirvesinde bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması gibi temel teknik hususlarda mutabakat sağlandı. Erdoğan ve Putin'in bu konuyu da gündeme alması bekleniyor.
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