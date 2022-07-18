Son dakika: Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki terörist Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde bölgeye J- İHA'nın da yönlendirilmesi sağlandı.

Eren Abluka -21 operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Daralan köyü mücavirinde zırhlı araçlarla yapılan müdahale neticesinde *(1)* bölücü örgüt mensubu; bölgeden kaçmaya çalışan, diğer bölücü örgüt mensubu da hava unsurları ve *ATAK Helikopteri* vasıtasıyla etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz'ın , *İNTERPOL tarafından Kırmızı Bültenle* ve *Terör Arananlar Listesinde TURUNCU kategoride aranan* sözde- Özel Kuvvetler içerisinde faaliyet gösteren bir terörist olduğu belirlendi.