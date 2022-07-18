Son dakika: Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki terörist Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öldürülen teröristin Ankara'daki Güvenpark saldırısının faillerinden olduğu da belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, "Uzun zamandır peşindeydik Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma'nın son vuruşu Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz... Elinize sağlık Kahramanlar..." ifadelerine yer verildi.
DİYARBAKIR'DA BULUNDU
Etkisiz hale getirilenlerden biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör arananlarda Turuncu Kategoride yer alan Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz olduğu belirlendi.
Teröristin 2016 yılında Güven Park'ta yapılan terör saldırısı ile Bingöl'de Fırat Aksa Elektrik İdaresi'ne ait aracın geçişi esnasında yola tuzaklanan EYP'nin patlaması neticesinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiği eylemi planlayanlar arasında olduğu belirlendi.
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Lice/Daralan köyü kırsalında Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz ve MAZLUM kod adlı *2* BTÖ mensubunun eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu çalışmalar neticesinde *EGM-İHA* marifetiyle teröristlerin görüntüsü alındı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde bölgeye J- İHA'nın da yönlendirilmesi sağlandı.
Eren Abluka -21 operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Daralan köyü mücavirinde zırhlı araçlarla yapılan müdahale neticesinde *(1)* bölücü örgüt mensubu; bölgeden kaçmaya çalışan, diğer bölücü örgüt mensubu da hava unsurları ve *ATAK Helikopteri* vasıtasıyla etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz'ın , *İNTERPOL tarafından Kırmızı Bültenle* ve *Terör Arananlar Listesinde TURUNCU kategoride aranan* sözde- Özel Kuvvetler içerisinde faaliyet gösteren bir terörist olduğu belirlendi.
GÜVENPARK EYLEMİ SORUŞTURMASINDA ADI GEÇİYOR
2016 yılında Ankara/Çankaya Atatürk Bulvarı Güvenpark otobüs durakları önünde bomba yüklü aracın patlatılması olayı ile ilgili yürütülen adli soruşturmada adının geçtiği,
2019 yılında Hezan Karakol Tepesine roket atılması eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarından olduğu,
2021 yılında Bingöl/Genç ilçesinde Yolaçtı köyü bölgesinde görev yapan Fırat Aksa Elektrik İdaresi'ne ait aracın geçişi esnasında yola tuzaklanan EYP'nin patlaması neticesinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiği eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarından olduğu,
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