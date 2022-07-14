İstanbul'daki tahıl krizi sonrası gözler Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinde
Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin İstanbul'daki toplantısı dünya basınında geniş yer buldu. Temel teknik konularda anlaşma sağlandığı, İstanbul'da koordinasyon merkezi kurulmasına kararlaştırıldığı öğrenilen zirveyi okurlarına aktaran gazeteler Tahran'da gerçekleşecek Erdoğan Putin zirvesini işaret etti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Türkiye'deki tahıl zirvesi olumlu bir adım" ifadelerini kullandığı zirvede İstanbul'da koordinasyon merkezi kurulmasına kararlaştırıldı. Zirveden çıkan sonuçların yanı sıra 19 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasındaki zirve de gündemlerindeydi.
GÖZLER TAHRAN'DAKİ ZİRVEDE
Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, İstanbul'da yapılan zirvede Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin bir anlaşmya varıldığı ancak bunun Putin tarafından da onauylanması gerektiğine dikkat çekildi. Başkan Erdoğan ve Putin arasında Tahran'da gerçekleşecek zirveye işarete eden yetkililerin bu görüşmede imzanın atılacağına inandığı ifade edildi.
Reuters'ta yeralan haberde ise, "Ukrayna tahıl ihracatı anlaşması önümüzdeki hafta imzalanacak" başlığı kullanılırken tahıl ihracatının yeniden başlatılacağı ifade edildi.
UMUT IŞIĞI!
The Guardian'daki haberde ise, gelecek hafta imzalanacak anlaşma ile Türkiye'nin milyonları açlık riskine maruz bırakan tahıl krizinde umut ışığı olduğu ifade edildi.
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