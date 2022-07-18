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Van'da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2022
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Van’da göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

Van'da, son 1 haftada emniyet tarafından düzenlenen 3 operasyonda; göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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