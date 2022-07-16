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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiğinin devam ettiğini belirterek Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

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