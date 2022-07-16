Son dakika: Başkan Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a gidiyor! 3'lü zirvede hangi konular olacak?
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz Salı günü Tahran’da gerçekleştirilecek 3’lü zirve için İran’a gidecek. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılacak zirvede neler konuşulacak? Kritik zirve öncesi son gelişmeleri A Haber Ankara muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Türkiye, İran ve Rusya arasında 19 Temmuz'da Tahran'da üçlü bir zirve yapılacak. Bu zirvede Türkiye'nin olası Suriye operasyonu olmak üzere, tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı ve Afganistan'dan göç dalgası gibi birçok önemli konu masaya yatırılacak. Kritik zirve öncesi A Haber canlı yayınına katılan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, son gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.
İşte Rüya Akkuş'un açıklamalarından öne çıkanlar
Aslında Tahran'a gerçekleştirilen her ziyaret oldukça önemli oluyor ama bu kez bölgenin hareketliliğini düşünecek olursak aslında çok daha önemli bir zirve gerçekleşeceğini söylemek mümkün. Onlardan bir tanesinin sebebi, Türkiye'nin uzun bir dönemdir Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin iyiye gidiyor olması, bir normalleşme sürecine gidiyor olması.
TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TALEPLERİ VAR
Ama aynı zamanda Körfez ülkelerinin ABD ile iş birliği içerisinde olması, tüm bunların karşısında ise İran'ın ABD ambargosu altında kalması. İşte bu yüzden İran için Türkiye oldukça önemli. Ve Türkiye İran'a gerçekleştiriyor olduğu ziyaretinde bu kozunu da kullanacak gibi görünüyor. Çünkü Türkiye'nin de oldukça önemli talepleri söz konusu.
Bir de Rusya açısından bakalım bu ziyarete. Biliyorsunuz, 24 Şubat'tan bu yana bir savaş hali söz konusu ve Putin zorunlu haller dışında ülkesinden ayrılan bir lider olmadı. İşte bu da 2'nci ziyareti olacak yurt dışına. O da geldikten sonra önemli kararların ve görüşmelerin yaşanması bekleniyor.
Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemek istediği operasyon. Türkiye aslında kararını aldı, bu operasyonu gerçekleştirecek. Ama o operasyonu gerçekleştiği takdirde kendisi için güvenlik endişeleri olduğunu söyleyen bir ülke var. Ve Türkiye'nin bu operasyonu gerçekleştirmesine de pek sıcak bakmıyor. İşte o ülke İran.
TÜRKİYE'NİN SURİYE OPERASYONU
Dolayısıyla Türkiye bir kez daha operasyon vurgusunu ve kararlılığını İran'a iletmiş olacak söz konusu ziyarette. Bu noktada İran, Rusya'dan boşalan koltuğa oturmak isteyen biri konumunda Suriye'de. Dolayısıyla Rusya da Türkiye ile İran arasında arabuluculuğu rolünü üstlenebilir ki söz konusu operasyon olduğunda.
AFGANİSTAN'DAN GÖÇ DALGASI
Bunların yanı sıra Afganistan'dan olası bir göç dalgasından uzun zamandır bahsediyoruz. İran'ın kapılarını açması demek, Türkiye'ye bir göç dalgası yaşanması demek. Çünkü Afganistan'dan yola çıkan mülteciler önce İran'a uğruyorlar, ardından da Türkiye'ye geliyorlar. Dolayısıyla İran'la Türkiye kendi içerisinde ortak bir göç politikası belirlemesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte olası bir dalgayı önleyebilmek adına bu adımlar da atılabilsin.
TAHIL KORİDORU
Tüm bunlar liderlerin masasında olacak. İkili görüşmeler de olabilir elbette ama bunlar da yine kapalı kapılar ardında gerçekleşecek. Özellikle Türkiye, Rusya ile yapacağı görüşmesinde hem tahıl koridorunu masaya yatıracak artık bunu netleştirelim diyecek ki zaten önümüzdeki hafta içerisinde Türkiye'de son bir toplantı yapılması daha planlanıyor. Bunun yanı sıra yine aynı şekilde Türkiye bir kez daha kalıcı barış vurgusunu Putin'e yüz yüze temasla iletmiş olacak. 19 Temmuz çok önemli, 19 Temmuz sonrası belki ondan da önemli.
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