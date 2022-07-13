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Son dakika: BM'den tahıl zirvesi açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Son dakika: BM’den tahıl zirvesi açıklaması

Son dakika haberleri... Ukrayna tahılının sevkiyatında meydana gelen aksaklık sebebiyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözüme ulaşması için Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bugün İstanbul’da 'Tahıl Zirvesi' için bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirve ile ilgili açıklamada bulundu.

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