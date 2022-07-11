Ünal Pala kimdir, neden öldü? İş insanı Ünal Pala ne iş yapıyordu? İşte Ünal Pala’nın hayat hikayesi

Ünal Pala kimdir, kaç yaşındaydı? Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan tekne kazasında, iş insanı ve eşi hayatını kaybetti, kızları sağ olarak kurtarıldı. Tekne kazasının nasıl yaşandığı merak edilirken, iş insanı Ünal Pala'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Ünal Pala kimdir, neden öldü? İş insanı Ünal Pala ne iş yapıyordu? İşte Ünal Pala hakkında merak edilenler...

ÜNAL PALA NEDEN ÖLDÜ?

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Kaynar mevkisi açıklarında, iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı öğrenilen sürat botu kontrolden çıkarak açıktaki kayalıklara çarptı.