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Ünal Pala kimdir, neden öldü? İş insanı Ünal Pala ne iş yapıyordu? İşte Ünal Pala'nın hayat hikayesi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Ünal Pala kimdir, neden öldü? İş insanı Ünal Pala ne iş yapıyordu? İşte Ünal Pala’nın hayat hikayesi

Ünal Pala kimdir, neden öldü? Muğla'nın Bodurm ilçesinde yaşanan tekne kazasında, iş insanı Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti. Çiftin kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ünal Pala'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Ünal Pala kimdir, neden öldü? İş insanı Ünal Pala ne iş yapıyordu? İşte Ünal Pala'nın hayat hikayesi...

Ünal Pala kimdir, kaç yaşındaydı? Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan tekne kazasında, iş insanı ve eşi hayatını kaybetti, kızları sağ olarak kurtarıldı. Tekne kazasının nasıl yaşandığı merak edilirken, iş insanı Ünal Pala'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Ünal Pala kimdir, neden öldü? İş insanı Ünal Pala ne iş yapıyordu? İşte Ünal Pala hakkında merak edilenler...

ÜNAL PALA NEDEN ÖLDÜ?

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Kaynar mevkisi açıklarında, iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı öğrenilen sürat botu kontrolden çıkarak açıktaki kayalıklara çarptı.

112 Acil Servise yapılan ihbar üzerine bölgeye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala'nın (47) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada, denize savrulan 12 yaşındaki kızları Mina ise bölgedeki su sporu çalışanlarınca kurtarılarak ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çiftin kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünal ve Evrim Pala'nın cenazeleri, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

ÜNAL PALA KİMDİR?

Ünal Pala, 27 Aralık 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İnşaat ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren bir holdingin yönetim kurulu başkanlığı yapıyordu.

Ünal Pala Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanılığı da yapmıştı.

Bodrum’da feci tekne kazası! İş insanı ve eşi öldü BODRUM'DA FECİ TEKNE KAZASI! İŞ İNSANI VE EŞİ ÖLDÜ

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