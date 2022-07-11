Ünal Pala kimdir, neden öldü? İş insanı Ünal Pala ne iş yapıyordu? İşte Ünal Pala'nın hayat hikayesi
Ünal Pala kimdir, neden öldü? Muğla'nın Bodurm ilçesinde yaşanan tekne kazasında, iş insanı Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti. Çiftin kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ünal Pala'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Ünal Pala kimdir, neden öldü? İş insanı Ünal Pala ne iş yapıyordu? İşte Ünal Pala'nın hayat hikayesi...
Ünal Pala kimdir, kaç yaşındaydı? Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan tekne kazasında, iş insanı ve eşi hayatını kaybetti, kızları sağ olarak kurtarıldı. Tekne kazasının nasıl yaşandığı merak edilirken, iş insanı Ünal Pala'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Ünal Pala kimdir, neden öldü? İş insanı Ünal Pala ne iş yapıyordu? İşte Ünal Pala hakkında merak edilenler...
ÜNAL PALA NEDEN ÖLDÜ?
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Kaynar mevkisi açıklarında, iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı öğrenilen sürat botu kontrolden çıkarak açıktaki kayalıklara çarptı.
ÜNAL PALA KİMDİR?
Ünal Pala, 27 Aralık 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İnşaat ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren bir holdingin yönetim kurulu başkanlığı yapıyordu.
Ünal Pala Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanılığı da yapmıştı.
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- Ünal Pala kimdir, neden öldü? İş insanı Ünal Pala ne iş yapıyordu? İşte Ünal Pala'nın hayat hikayesi
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