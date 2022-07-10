CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu video yayınlayıp "sel sorununu çözdük" demişti! İstanbul su altında kaldı

11 GÜN ÖNCE YAYINLADIĞI VİDEO DİKKAT ÇEKTİ! 'YATIRIM VAR SEL YOK' DEDİĞİ İLÇELER GÖLE DÖNDÜ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, 29 Haziran 2022 tarihinde resmi YouTube hesabından bir paylaşım yaptı. 'Yatırım var sel yok' başlıklı videoda, İmamoğlu'nun göreve gelmesi ile birçok ilçede altyapı kurulduğu ve sel gibi afet olaylarının İstanbul için bir daha yaşanmayacağı vurgulandı. İmamoğlu, bugün yaptığı paylaşımda da, yatırım yapılan ilçelerde bir sorun olmadığını, selin en az hasarla atlatıldığını öne sürdü.