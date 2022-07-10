İstanbul’u sel vurdu! Ekrem İmamoğlu nerede? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: Allah Türkiye’yi İmamoğlu’ndan korusun!

Bu yaşanan skandalı A Haber'de yorumlayan ve sert sözler kullanan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Nasıl bir zihniyettir anlamış değilim! Hiçbir iz bırakmadan 3 yılı tamamlayan bir belediye başkanı olamaz" ifadelerine yer verdi.

A Haber canlı yayınına konuşan Mahmut Övür şu açıklamalarda bulundu:

Uzaktan kumandayla öyle İstanbul gibi bir şehir yönetilemez. Bu çok açık bir şey. Sabah dışarı çıktığımda da yağmura tanık oldum Sarıyer'de. İnanılmazdı ve hakikaten insanı korkutacak yoğun bir yağışla karşılaştık. Şimdi böyle bir durumda sokaktaki vatandaş, İstanbullu, İmamoğlu'na oy veren vatandaş, İstanbul'u emanet ettikleri kişinin en azından moral açısından yanlarında olmasını beklerler.