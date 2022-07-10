İstanbul'u sel vurdu! Ekrem İmamoğlu nerede? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: Allah Türkiye’yi İmamoğlu’ndan korusun!
Dün gece İstanbul’da başlayan sağanak yağmur kısa sürede hayatı felç etti. İstanbul’da etkili olan yağış sonrasında Esenyurt, Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçede taşkınlar meydana geldi. Ev ve dükkanlar suya gömüldü. Ancak İstanbullu selle mücadele ederken CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Belediye Başkanı İmamoğlu mega kentte yoktu ve her zaman olduğu gibi tatildeydi. Sel sonrası da İstanbul’a geri dönmedi. Bu yaşanan skandalı A Haber’de yorumlayan ve sert sözler kullanan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, “Nasıl bir zihniyettir anlamış değilim! Hiçbir iz bırakmadan 3 yılı tamamlayan bir belediye başkanı olamaz. Allah Türkiye’yi İmamoğlu’ndan korusun!” ifadelerine yer verdi.
İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Esenyurt, Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçede taşkınlar meydana geldi.
DEVLET İSTANBUL'A KOL KANAT GERDİ
Ev ve dükkanlar suya gömüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesinde incelemelerde bulunurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Konya Selçuklu'daki programını yarıda kesip İstanbul'a döndü, selden etkilenen vatandaşlarla buluşup incelemelerde bulundu.
İMAMOĞLU NEREDE?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ortalıkta gözükmezken İstanbul'daki durumla alakalı bir paylaşım yapmadı.
MUĞLA'DA TATİLDE!
İmamoğlu en son Bayramın 1'inci günü Kağıthane'de görüldü. Diğer taraftan Ekrem İmamoğlu'nun Muğla Fethiye Uzunyurt'ta olduğu öğrenildi.
Bu yaşanan skandalı A Haber'de yorumlayan ve sert sözler kullanan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Nasıl bir zihniyettir anlamış değilim! Hiçbir iz bırakmadan 3 yılı tamamlayan bir belediye başkanı olamaz" ifadelerine yer verdi.
A Haber canlı yayınına konuşan Mahmut Övür şu açıklamalarda bulundu:
Uzaktan kumandayla öyle İstanbul gibi bir şehir yönetilemez. Bu çok açık bir şey. Sabah dışarı çıktığımda da yağmura tanık oldum Sarıyer'de. İnanılmazdı ve hakikaten insanı korkutacak yoğun bir yağışla karşılaştık. Şimdi böyle bir durumda sokaktaki vatandaş, İstanbullu, İmamoğlu'na oy veren vatandaş, İstanbul'u emanet ettikleri kişinin en azından moral açısından yanlarında olmasını beklerler.
"MESAJ ATMA CÜRETİNİ BİLE GÖSTERİYOR"
Çünkü olağan üstü yağmurlar yağabilir, sel felaketleri olabilir, şehrin alt yapısını kaldıramayabilir. O kadar pervasız ki İmamoğlu mesaj atabiliyor. Tweet atıp "Ben uzaktan da olsa yönetiyorum" gibi bir mesaj atma cüretini bile gösteriyor. İnsan biraz utanır diye düşünüyorum. Hadi bir kere iki kere… Bu enterasan bir şeydir. Belki de her işte bir hayır vardır.
"ALLAH TÜRKİYE'Yİ İMAMOĞLU'NDAN KORUSUN"
Sevgili Sabah Yazarı Hıncal Uluç sık sık baştan beri İmamoğlu'na destek verdi. Sonra İstanbul'a hiçbir şey yapmadığını görünce de, "Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun" sözünü kullanmıştı.
Bu açıdan ben de şöyle düşünüyorum; İmamoğlu için şansızlık olarak yorumlayabilir izleyiciler, ama Türkiye için şanstır. Yani böylesine zor bir zamanlar İstanbul sel felaketi yaşadığında hadi bir keresinde tesadüfen oldu. Ama bu bilinen bir şey İstanbul'a yağmur yağacağı. Meteoroloji uyardı.
"TÜRKİYE'Yİ DE YÖNETMEYE ADAY OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"
İstanbul'u yöneten ve bununla da kalmayıp Türkiye'yi de yönetmeye aday olduğunu söyleyen bir kişinin sokakta olması gerekmiyor mu? Bu nasıl mantıktır, nasıl bir zihniyettir anlamış değilim. İnsan önüne gelen bir şansı da değerlendirir. İstanbullu sana bir şansa vermiş, İstanbul'un başına getirmiş.
"HİÇBİR İZ BIRAKMADAN 3 YILI TAMAMLAYAN BİR BELEDİYE BAŞKANI OLAMAZ"
25 yıl sonra CHP, bu şansı yakalamış. Ama bu şansı böylesine kötü kullanan ve hiçbir iz bırakmadan 3 yılı tamamlayan bir belediye başkanı olamaz. O yüzden söylenecek söz şu; Türkiye için şans olan bu durumu bir biçimde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.
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