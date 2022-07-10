İstanbul sele teslim olurken İmamoğlu ortalıkta görülmedi! Sosyal medya soruyor: Neredesin İmamoğlu?

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL UYARISI YAPMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün açıklamada bulunmuş ve İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan 9 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacağı ifade edildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.