İstanbul sele teslim olurken İmamoğlu ortalıkta görülmedi! Sosyal medya soruyor: Neredesin İmamoğlu?
İstanbul’da etkili olan yağış sonrasında Esenyurt, Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçede taşkınlar meydana geldi. Ev ve dikkanlar suya gömüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesinde incelemelerde bulunurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Konya Selçuklu’daki programını yarıda kesip İstanbul’a döndü, selden etkilenen vatandaşlarla buluşup incelemelerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ortalıkta gözükmezken İstanbul’daki durumla alakalı bir paylaşım yapmadı. İmamoğlu en son Bayramın 1’inci günü Kağıthane’de görüldü. Diğer taraftan Ekrem İmamoğlu’nun Muğla Fethiye Uzunyurt'ta olduğu öğrenildi.
İstanbul'da Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından bayramın ilk günü akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış birçok noktada hayatı felç ederken, Esenyurt'ta ise çok daha etkili oldu. Haramidere taştı, birçok evi ve iş yerini su bastı. İçişleri Bakanı Süeyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı sahaya inerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ortalarda görünmedi. İmamoğlu'nun, nerede olduğu merak konusu olurken, kısa sürede gerçek ortaya çıktı. İBB Başkanı'nın Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Uzunyurt'ta tatil yaptığı öğrenildi. İmamoğlu, daha önce de birçok kez olduğu gibi, afetle mücadeleye rağmen tatilini sürdürdü. İmamoğlu'nun kente dönmemesi büyük tepki çekti.
İSTANBUL'U SEL VURDU: İMAMOĞLU YİNE ORTADA YOK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası dün geceden beri sırra kadem bastı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Yunus Sezer sahaya indi. Çalışmalar koordine edilirken, İmamoğlu'nun nerede olduğu merak konusu oldu.
MUĞLA FETHİYE'DE TATİLİNİ SÜRDÜRÜYOR
İmamoğlu'nun nerede olduğu ise kısa süre sonra ortaya çıktı. İBB Başkanı, Muğla'nın Fethiye ilçesi'nde tatilini sürdürüyor. Uzunyurt'ta tatil yapan İmamoğlu'nun şu ana dek kente dönmediği ve kimseye bilgi vermediği belirtiliyor.
VALİ YERLİKAYA KONYA'DAN HABERİ ALIR ALMAZ DÖNDÜ
Bayram ziyareti için memleketi Konya'ya giden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel felaketinin yaşanmasının ardından çalışmaları yerinde görmek için kente döndü. Yerlikaya, sel felaketinin bilançosunu da basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.
İMAMOĞLU'NA TEPKİ YAĞIYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, tüm yaşananlara rağmen tatile devam etmesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada binlerce kişi, 'Neredesin İmamoğlu' konu başlığı altında eleştirilerini dile getirdi.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL UYARISI YAPMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün açıklamada bulunmuş ve İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan 9 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacağı ifade edildi.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.
İMAMOĞLU'NUN AFETLE MÜCADELEDE SİCİLİ KABARIK
İmamoğlu'nun daha önce de İstanbul'un karşılaştığı afetlerde tatilde olması akıllara geldi. İstanbul'un afetler karşısında bulamadığı İBB Başkanının olaylar üzerine çıktığı tatiller ise şu şekilde:
*17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı tepkiler üzere tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a gelmiş yaptığı incelemenin ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.
*24 Ocak 2020: Elazığı'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Bölgeye 30 dakika içerisinde tüm yardımlar gönderilmeye başlandı. Çok kısa sürede depremin izleri giderilmeye başlanırken tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri Elazığ'a yardım gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesine ziyaret etmek için gitti. 20 dakika durdurğu Elazığ'da soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı. Ailesiyle kayak yapan İBB Başkanına 'deprem ziyareti yerine kayak tatiline gitmesine' tepkiler yağdı.
*24 Ocak 2022: İstanbul'da haftalar öncesine uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman adlı mekanda kalkan balığı yediği ortaya çıktı.
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