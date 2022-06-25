İşte Alman medyası Deutsche Welle'nin kirli algı oyunu! Kadınları fuhuşa özendiren haberine çığ gibi tepkiler gelmişti!
Türkiye'ye ilişkin yürüttüğü kirli algı çalışmalarıyla sürekli adından söz ettiren Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin kadınları küçümseyen ve fuhuşa özendiren haberi sosyal medyada ciddi düzeyde tepki toplamıştı. Daha evvel de bunun gibi skandallara adını altın harflerle yazdıran DW Türkçe'nin, konu Almanya olunca başka, Türkiye olunca başka tutumlar takındığı net bir şekilde görülüyor. Alman medya kurumu, Türkiye'de sosyal medya düzenlemesiyle ilgili yapılan çalışmalarına ilişkin haberi "Türkiye'de internet özgürlüğü düzenleme kıskacında" başlığıyla servis ederken, Almanya'daki sosyal medya düzenlemesi çalışmalarıyla alakalı "Alman Meclisi, sosyal paylaşım sitelerinde nefret içerikli paylaşımlarla mücadele konusunda daha sıkı sorumluluklar yükleyen yasayı onayladı." ifadelerini kullandı. Deutsche Welle'nin, biyogaz meselesinde de algı politikası yürütmeye devam ediyor.
KONU TÜRKİYE OLUNCA YAKLAŞIMLAR DEĞİŞİYOR
Alman medya kuruluşu, daha önce de benzer skandallara imza atarken, söz konusu Almanya olunca başka, Türkiye olunca başka yaklaşımlar sergilediği görülüyor.
KİRLİ ALGI PLANI
Türkiye'de sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yürütülen çalışmalar için "Türkiye'de internet özgürlüğü düzenleme kıskacında" başlığı kullanıldı.
Almanya'daki sosyal medya düzenlemesi çalışmaları ile ilgili "Alman Meclisi, sosyal paylaşım sitelerinde nefret içerikli paylaşımlarla mücadele konusunda daha sıkı sorumluluklar yükleyen yasayı onayladı." ifadesi kullanıldı.
BİYOGAZ MESELESİ
Alman medya kuruluşu, biyogaz konusunda da aynı politikayı izliyor. Deutsche Welle, Türkiye'de yürütülen biyogaz çalışmaları ile ilgili haberinde "Manisalı köylüler biyogaz tesisine karşı" başlığını kullanarak algı oluşturmaya çalışırken, Kenya'da biyogaz konusunda yapılan çalışma ile ilgili "Kenyalılar çevreye zararsız biyogaza geçti" başlığına yer verdi.
BAKAN YANIK'TAN TEPKİ GELDİ: AHLAKSIZLIĞI NORMALLEŞTİREN YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZ
Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, DW Türkçe'nin kadınları aşağılayan haberine çok sert tepki gösterdi.
DW Türkçe'nin provokatif ve toplumun değerlerine saldırı niteliği taşıyan haberiyle ilgili Bakan Derya Yanık şunları söyledi:
DW Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir.
"İÇERİĞİN ENGELLENMESİ İÇİN KURUMLARA BAŞVURU YAPTIK"
Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık.
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