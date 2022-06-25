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Başkan Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2022
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Başkan Erdoğan’a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam eden B.T. ile kardeşi D.T. hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Toplumun huzurunu bozma" suçlarından işlem başlatıldı.

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