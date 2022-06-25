Kocaeli'de SOLOTÜRK’ün nefes kesen gösterisi
İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci sene dönümü sebebiyle SOLOTÜRK'ÜN Kocaeli semalarında yaptığı uçuş gösterisi adeta nefes kesti. Gösteri vatandaşlardan oldukça rağbet gördü.
Türk Hava Kuvvetlerine ait SOLOTÜRK uçağı, Kocaeli semalarında gösteri uçuşu yaptı. Gerçekleşen uçuş, seyredenlere coşku dolu anlar yaşattı.
İzmit'in düşman işgali altından kurtuluşunun 101'inci sene dönümünü sebebiyle F-16 savaş uçaklarıyla düzenlenen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı.
MEST EDEN GÖSTERİ
Seka Park Uçurtma Tepesi üzerinde F-16 savaş uçağıyla yapılan birbirinden zorlu manevralar izleyicileri mest etti. Bazı vatandaşlar uçuşu cep telefonuyla kayıt altına aldı.
ALKIŞLARI TOPLADILAR
SOLOTÜRK kalkışı, SOLOTÜRK tonosu ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'Saygı uçuşu'nu gerçekleştiren pilotlar, büyük alkış aldı.
İzmit semalarında yapılan akrobatik hareketler yaklaşık yarım saat sürdü.
"GÖKLERİMİZİN ASLANI SOLOTÜRK"
Etkinliği düzenleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Gururumuz SOLOTÜRK'ü, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı vesilesiyle sizlerle buluşturmak istedik. İzmit semalarında yapacakları gösteriyle göklerimizin aslanı olan SOLOTÜRK, zaferimizi coşkuyla bize yaşatacak" dedi.
"ÇOK GURURLANDIM"
Gösteriyi izleyen Murat Güney, "Çok duygulandım. Uçakların bu şekilde hareket etmesi beni çok etkiledi, muazzam bir şeydi. Böyle pilot yetiştiren anne ve babalara Allah güç kuvvet versin. Daha önce izlemiştim ancak çok uzaktaydım. Herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim, çok gururlandım. O kadar kalabalık ki arabamı park edecek yer bulamadım. Ailem aşağıda ben yukarıda izledim" diye konuştu.
"TAKLALARI NASIL ATTIĞINI ÇOK MERAK EDİYORUM"
Gösteriyi ilk defa izlediklerini söyleyen Yasemin Gürbüz, "Ben çok heyecanlandım, çok güzel bir gösteriydi. Taklaları nasıl attığını çok merak ediyorum. Büyüyünce ben de pilot olmak istiyorum" şeklinde konuştu. Jankat Efe ise "Ben bu kadar yakından uçacaklarını tahmin etmiyordum. Çok güzel bir gösteriydi. Bence çok yetenekliler" ifadelerini kullandı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, SOLOTÜRK ekibinden Binbaşı Emre Mert, Binbaşı Murat Bakıcı, Üsteğmen Alper Şen ve Emrah Aslantepe'ye teşekkür plaketi takdim etti.
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