Kocaeli’de SOLOTÜRK’ün nefes kesen gösterisi

"ÇOK GURURLANDIM"

Gösteriyi izleyen Murat Güney, "Çok duygulandım. Uçakların bu şekilde hareket etmesi beni çok etkiledi, muazzam bir şeydi. Böyle pilot yetiştiren anne ve babalara Allah güç kuvvet versin. Daha önce izlemiştim ancak çok uzaktaydım. Herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim, çok gururlandım. O kadar kalabalık ki arabamı park edecek yer bulamadım. Ailem aşağıda ben yukarıda izledim" diye konuştu.