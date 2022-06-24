Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan Alman basını DW’nin iğrenç haberine sert tepki! Ahlaksızlığı normalleştiren yaklaşım

Deutsche Welle Türkçe'nin sosyal medyada büyük tepki çeken haberiyle ilgili harekete geçildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık." açıklamasında bulundu.