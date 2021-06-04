İkiyüzlüsün Deutsche Welle: Alman haber ajansından Türkiye'nin doğal gaz keşfetmesine yönelik beklenen habercilik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi Türkiye'nin büyük kısmında sevinçle karşılanırken Alman haber ajansı Deutsche Welle Türkçe'yi rahatsız etti. DW Türkçe'de yapılan haberde Başkan Erdoğan'ın gaz rezervi açıklamalarına yönelik "Uzmanlar tepkili" ifadeleri kullanıldı. DW Türkçe 2019 yılında İtalya tarafından yapılan doğal gaz keşfine yönelik "Kıbrıs açıklarında en büyük doğal gaz rezervi keşfedildi" başlığını atmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yer alan Filyos Limanı'nda Türkiye'nin 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı.
Erdoğan yaptığı konuşmada, "Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi.
Başkan Erdoğan, rezervlerin 2023'te kullanıma sunulacağını ifade etti.
"2023'TE KULLANIMA SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem deniz hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemiz en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğalgazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. Karada doğalgazı işleyecek, kullanıma hazır hale getirecek tesis. Üçüncü aşama denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır."
ŞAŞIRTMADIN DEUTSCHE WELLE
Türkiye'nin doğal gaz keşfetmesi Alman haber ajansı Deutsche Welle Türkçe'yi rahatsız etti. Erdoğan'ın "müjde" açıklaması öncesi, 'uzman' görüşlerine yer veren DW, "Erdoğan'ın gaz rezervi açıklamalarına uzmanlar tepkili" ifadeleriyle okuyucularıyla buluştu.
İTALYA'YA SES YOK
Aynı kurum, 2019 yılında Kıbrıs açıklarında keşif yapan İtalyan şirketin bulduğu 141 milyar metreküplük keşif için, "Kıbrıs açıklarında en büyük doğal gaz rezervi keşfedildi" başlığını atmıştı.
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