Deutsche Welle'nin yeni hedefi Çerkesler! Türkiye'nin Çerkesleri asimile ettiğini iddia ettiler
Son dakika haberleri... Gerçekleştirdiği manipülatif haberlerle Türk kamuoyunda infial uyandırmaya çalışan Alman Deutsche Welle Türkçe bu kez de Çerkesleri kışkırtmaya çalışıyor. Deutsche Welle Türkçe, hazırladığı videoda Çerkesler hakkında tarihi bilgiler verdikten sonra Türkiye sınırları içinde asimilasyon politikalarına maruz kaldıkları iddia etti.
Anadolu'nun etnik zenginliği, kültürel mozaiği içinde önemli bir yere sahip olan Çerkesler 1864 tarihinden sonra yoğunlaşmak üzere, Rus İmparatorluğu tarafından uygulanan katliam, etnik temizlik, tehcir ve sürgün politikalarıyla dünyanın dört bir yanına göç etmek zorunda kaldı.
Kafkasların kadim halklarından biri olan Çerkeslerin büyük bir bölümü ise Osmanlı İmparatorluğu'na sığındı.
Türk halkı ile 150 yıllık bir tarihi birliktelik içinde, Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere ülke tarihinde önemli kilometre taşları olan dönemlerde kader birliği yapan Çerkeslerin halen en kalabalık nüfusü Türkiye'de.
Bu uzun yıllara dayanan birlikteliği ise Alman medyasının Türkiye'de yayın yapan kurumu Deutsche Welle (DW) Türkçe hedef aldı.
"TÜRKİYE ASİMİLASYON UYGULADI"
DW, hazırladığı videoda Çerkesler hakkında tarihi bilgiler verdikten sonra Türkiye sınırları içinde asimilasyon politikalarına maruz kaldıkları iddia edildi.
Çerkeslerin, dünyada 40'tan çok ülkede yaşadığı ifade edilen videoda, "Dünyada en fazla Çerkes nüfusu Türkiye'dedir ve maalesef en büyük asimilasyon da Türkiye'dedir." deniliyor.
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