Deutsche Welle ve BBC’den Kanal İstanbul provokasyonu! A Haber canlı yayınında flaş sözler

Başkan Erdoğan’ın ‘çılgın projem’ dediği Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temeli bugün atıldı. Peki proje yabancı medyada nasıl yankılandı? Alman medya kuruluşu Deutsche Welle ve İngiliz medya kuruluşu BBC bugün temel atma törenine katıldılar ve provokasyonlarını sürdürdüler. A Haber canlı yayınında konuşan Armatör Mehmet Koç ise yaşanan bu duruma tepki göstererek “Dünyada Deutsche Welle ve BBC bu projeyi istemiyor ve dünyaya ‘Neden Kanal İstanbul’ olamamalı diye yayın yapıyorlar. Bu köyde yaşayan bir vatandaşı bulup soruyorlar ‘köyünden ayrılacağın için üzgün müsün?’ diye sonra bu yanıtı alıp ‘vatandaş yerinden/yurdundan ediliyor’ diye çeviriyorlar. Ne zamandan beri dış güçler bu ülkenin lehine olan bir şey için çalışmışlar! Vatandaşlarımız buradan bile bir çıkarma yapabilirler." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çılgın projem' dediği Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temeli bugün atıldı. 6 yıl içerisinde projesinin tamamlanması bekleniyor. Türkiye'nin bu hamlesi yabancı medya kuruluşları tarafından provoke edildi. A Haber canlı yayınına katılan Armatör Mehmet Koç, Deutsche Welle ve BBC'nin çılgın projeyi provoke ettiğini söyledi.

Koç; "Dünyada Deutsche Welle ve BBC bu projeyi istemiyor ve dünyaya 'Neden Kanal İstanbul' olamamalı diye yayın yapıyorlar. Bu köyde yaşayan bir vatandaşı bulup soruyorlar 'köyünden ayrılacağın için üzgün müsün?' diye sonra bu yanıtı alıp 'vatandaş yerinden/yurdundan ediliyor' diye çeviriyorlar. Ne zamandan beri dış güçler bu ülkenin lehine olan bir şey için çalışmışlar! Vatandaşlarımız buradan bile bir çıkarma yapabilirler." dedi.