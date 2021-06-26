26 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deutsche Welle ve BBC’den Kanal İstanbul provokasyonu! A Haber canlı yayınında flaş sözler

Deutsche Welle ve BBC’den Kanal İstanbul provokasyonu! A Haber canlı yayınında flaş sözler

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.06.2021 16:13
Güncelleme:26.06.2021 16:42
Başkan Erdoğan’ın ‘çılgın projem’ dediği Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temeli bugün atıldı. Peki proje yabancı medyada nasıl yankılandı? Alman medya kuruluşu Deutsche Welle ve İngiliz medya kuruluşu BBC bugün temel atma törenine katıldılar ve provokasyonlarını sürdürdüler. A Haber canlı yayınında konuşan Armatör Mehmet Koç ise yaşanan bu duruma tepki göstererek “Dünyada Deutsche Welle ve BBC bu projeyi istemiyor ve dünyaya ‘Neden Kanal İstanbul’ olamamalı diye yayın yapıyorlar. Bu köyde yaşayan bir vatandaşı bulup soruyorlar ‘köyünden ayrılacağın için üzgün müsün?’ diye sonra bu yanıtı alıp ‘vatandaş yerinden/yurdundan ediliyor’ diye çeviriyorlar. Ne zamandan beri dış güçler bu ülkenin lehine olan bir şey için çalışmışlar! Vatandaşlarımız buradan bile bir çıkarma yapabilirler." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çılgın projem' dediği Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temeli bugün atıldı. 6 yıl içerisinde projesinin tamamlanması bekleniyor. Türkiye'nin bu hamlesi yabancı medya kuruluşları tarafından provoke edildi. A Haber canlı yayınına katılan Armatör Mehmet Koç, Deutsche Welle ve BBC'nin çılgın projeyi provoke ettiğini söyledi.

Koç; "Dünyada Deutsche Welle ve BBC bu projeyi istemiyor ve dünyaya 'Neden Kanal İstanbul' olamamalı diye yayın yapıyorlar. Bu köyde yaşayan bir vatandaşı bulup soruyorlar 'köyünden ayrılacağın için üzgün müsün?' diye sonra bu yanıtı alıp 'vatandaş yerinden/yurdundan ediliyor' diye çeviriyorlar. Ne zamandan beri dış güçler bu ülkenin lehine olan bir şey için çalışmışlar! Vatandaşlarımız buradan bile bir çıkarma yapabilirler." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kanal İstanbul ile yeni bir çağın kapısını açıyoruz
Kanal İstanbul ile yeni bir çağın kapısını açıyoruz
Deutsche Welle ve BBC’den Kanal İstanbul provokasyonu
Deutsche Welle ve BBC’den Kanal İstanbul provokasyonu
Kanal İstanbul'un ilk temeli atıldı
Kanal İstanbul'un ilk temeli atıldı
Başkan Erdoğan, ''Bu ne terbiyesizliktir ya!''
Başkan Erdoğan, ''Bu ne terbiyesizliktir ya!''
Başkan Erdoğan, ''Bu bir çeşme açılışı töreni değil''
Başkan Erdoğan, ''Bu bir çeşme açılışı töreni değil''
Asrın projesi! Ve temeli atıldı
Asrın projesi! Ve temeli atıldı
Başkan Erdoğan, ''Yeni bir dönem başlatıyoruz''
Başkan Erdoğan, ''Yeni bir dönem başlatıyoruz''
Asrın projesinde ilk adım! Tanıtım filmi yayınlandı
Asrın projesinde ilk adım! Tanıtım filmi yayınlandı
1 günlük geliri ile okul bile yapılacak
1 günlük geliri ile okul bile yapılacak
YKS’de ilk oturum sona erdi!
YKS’de ilk oturum sona erdi!
Başkan Erdoğan tören alanına geldi
Başkan Erdoğan tören alanına geldi
Ekonomiye katkısı ne olacak?
Ekonomiye katkısı ne olacak?
Daha Fazla Video Göster