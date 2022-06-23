İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal Marmaris sözlerine sert yanıt: Hani yardım topluyordunuz?
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele 2. gününde. Bütün gece karadan müdahale sürerken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Güvenlik tedbirleri kapsamında 51 hanede 151 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangınla ilgili son durumu anlattı. Bakan Soylu, "Afet merkezine geleni Kılıçdaroğlu dahil bilgilendiririz" ifadelerini kullanarak "Siyaset yapmak için laf söylenmesine takatımız yok" dedi.
Marmaris'te süren yangın nedeniyle bölgede bulunan Bakan Süleyman Soylu, son gelişmeleri aktardı. Yangın bölgesine gidip devletin verdiği mücadeleyi görmezden gelerek halkın moralini bozan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Soylu, CHP liderinin açıklarına işte böyle yanıt verdi.
BAKAN SOYLU: İLK KEZ TSK ENVANTERİNDE BULUNAN HELİKOPTERLER GÖREV BAŞINDA
Yangın bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Şu anda 15 çalışma grubumuz çalışmasına devam etmektedir. Sabaha kadar kara çalışmalarımız devam etti. Bütün sektörlerle birlikte koordinasyonuyla sabaha kadar devam etti. Bugün farklı bir şey var. İlk kez TSK envanterinde bulunan, bir kerede 7-10 ton su atan Chinook helikopterleri de şu anda görev başındadır" diye konuştu.
Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Bir ifade daha ortaya koymak gerekir bunlarla birlikte: Biz ilk yangınımızı yaşamıyoruz. Türkiye'nin afetler ve yangınlar konusunda kabul edilmiş bir üstünlüğü bulunmaktadır. Bu yangınlarda büyük bir mücadele ortaya konularak ardından depremler, seller, bütün bunlarla mücadele ortaya konulmuştur. Her bir canlıyı korumaya yönelik anlayışı devam etmektedir. Hiçbir gün siyaset devşirmedik."
'NASIL KAOS OLUŞTURABİLİRİM' ŞEKLİNDE BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ
Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; meseleye yardımcı olmaktan ziyade bu meselede 'nasıl kaos oluşturabilirim' şeklinde bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yapmak istediklerini, vazifelerinin ve görevlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu sorumluluk sanki sadece hükümete ait bir sorumluluk, bunlara nasıl çelme takarız anlayışıyla, Aydın'a giderken uğrayayım, dostlar alışverişte görsün anlayışı kabul edilemez bir anlayıştır. Meselenin lojistiğinin ve diğer bütün desteklerinin nasıl sağlanacağını, aynı zamanda kamu araçlarının nasıl ortaya konulabileceğini bir program ve çerçeve içinde her şeyini yapmıştır. Gece görüşlü araçlar nerede diyor? Bir ana muhalefet partisi genel başkanı açıklama yapacaksa, devletin gelenek ve adabına uygun bir şekilde... Ki bu ne zaman olduysa kendisine bilgiyi vermişizdir. Tüm bilgiler kendilerine iletilmektedir. Türkiye'nin hava aracı açısından aldığı tedbirler bugün Marmaris'teki vatandaşlarımız da görmektedirler ki senkronize bir çalışma başından beri devam etmektedir ve devam edecektir.
SÖYLEYECEĞİNİZ SÖZÜN ARKASINDA OLACAKSINIZ
Hani geçen sene belediyelerinizden yardım topluyordunuz. Yapacağınız işin, söyleyeceğiniz sözün arkasında olacaksınız. 3-4 saatlik uykularla ayaktayız, insanların emeklerine yazık. Beceriksiz kim? Çok para toplayacaksan belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Laf söylemek için laf söylemek, Türkiye'nin bunu kaldıracak bir gücü yoktur.
GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DE BU GECE VEYA YARIN GECE UÇUŞUNA BAŞLAYACAKTIR
Dünden beri sayın Cumhurbaşkanımıza sürekli olarak bilgi arz ediyoruz. En son geçen gece aradığımda 3.30'du. Devlet bütün ciddiyetiyle hakim. Akşener, Meclis kürsüsüne çıkıyor laf üretiyor. Gece görüşlü helikopterle ilgili, bu çok riskli bir iştir. Gece görüşlü helikopterler normal gece uçan bir helikopter gibi değildir. Gece görüşlü helikopterlerle ilgili o kadar iyi hesaplanması lazım ki başka faciayla karşı karşıya kalmayalım. Planlamalarda da temmuzun başında gece görüşlü helikopterler konusunda anlaşmaları yaptı. Türkiye her meselesini, özellikle afet, Orman Yangınları gibi vatandaşının mağdur olabileceği konuları yönetebilecek kudrettedir. 1500 şu ana kadar sorti var, devlete iftira atmak doğru değildir, yanlış bir davranıştır. Gece görüşlü helikopterler de bu gece veya yarın gece uçuşuna başlayacaktır. Bu bir planlamadır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES/2 başvuru tarihi ne zaman? 2022 2. ALES sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- DGS sınav yerleri bu hafta açıklanır mı? 2022 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Gözler ÖSYM'de
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 23 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Yarın zam, indirim var mı?
- Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER
- Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
- Marmaris'te orman yangını | Baş döndüren hava trafiği! Büyük seferberlik
- Memur enflasyon farkı ne kadar? 2022 Temmuz zammı memur maaşı ne kadar? Mesleklere göre tek tek hesaplandı
- Sayılı günler kaldı: SSK, Bağ-Kur, 4C'li emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
- KYK bayramdan önce yatacak mı? 2022 Haziran ayı KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? Son gelişmeler...
- Engelli evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz evde bakım parası Kurban Bayramı öncesi yatar mı?
- TOGG personel alımı ilanları: TOGG yerli otomobil üretimi için 43 iş ilanı yayımladı! İşte şartlar ve kadro dağılımı
- Maaşlar bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz emekli ve memur maaşları bayram öncesi yatacak mı?