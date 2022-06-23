İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nun skandal Marmaris sözlerine sert yanıt: Hani yardım topluyordunuz?

'NASIL KAOS OLUŞTURABİLİRİM' ŞEKLİNDE BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; meseleye yardımcı olmaktan ziyade bu meselede 'nasıl kaos oluşturabilirim' şeklinde bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yapmak istediklerini, vazifelerinin ve görevlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu sorumluluk sanki sadece hükümete ait bir sorumluluk, bunlara nasıl çelme takarız anlayışıyla, Aydın'a giderken uğrayayım, dostlar alışverişte görsün anlayışı kabul edilemez bir anlayıştır. Meselenin lojistiğinin ve diğer bütün desteklerinin nasıl sağlanacağını, aynı zamanda kamu araçlarının nasıl ortaya konulabileceğini bir program ve çerçeve içinde her şeyini yapmıştır. Gece görüşlü araçlar nerede diyor? Bir ana muhalefet partisi genel başkanı açıklama yapacaksa, devletin gelenek ve adabına uygun bir şekilde... Ki bu ne zaman olduysa kendisine bilgiyi vermişizdir. Tüm bilgiler kendilerine iletilmektedir. Türkiye'nin hava aracı açısından aldığı tedbirler bugün Marmaris'teki vatandaşlarımız da görmektedirler ki senkronize bir çalışma başından beri devam etmektedir ve devam edecektir.