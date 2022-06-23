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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Mahmut Ustaosmanoğlu için başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan hayatını kaybeden İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu için bir taziye mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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