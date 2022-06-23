Marmaris’te traktör üstünde yangın nöbeti

"BURALARI YAKANLARI LANETLİYORUZ"

Yaşar Özen ise, "Geçen yılki yangında 7 gün hiç uyumadık, yine uyumayacağız, mücadele edeceğiz. Buraları yakanları lanetliyoruz. Bizim geleceğimizi çaldılar, doğamızı yok ettiler umarım bir an önce bulunur. Köylüler olarak sabotaj olduğunu düşünüyoruz. O yüzden suçluların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.