Marmaris’te traktör üstünde yangın nöbeti
Muğla Marmaris’te süren orman yangınında Hisarönü Mahallesi’nin gençleri, alevlerin evlerine gelmemesi için traktör üzerinde yangın nöbeti tutuyor. Yangın nöbeti tutan bir genç, “Geçen yılki yangında 7 gün hiç uyumadık, yine uyumayacağız, mücadele edeceğiz. Buraları yakanları lanetliyoruz. Bizim geleceğimizi çaldılar, doğamızı yok ettiler umarım bir an önce bulunur. Köylüler olarak sabotaj olduğunu düşünüyoruz. O yüzden suçluların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz”dedi.
Marmaris'te geçen akşam sularında başlayan orman yangını büyük bir alana yayılarak etkisini sürdürüyor. Gündüz hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler gece saatlerinde ise karadan devam ediyor.
TRAKTÖR ÜZERİNDE YANGIN NÖBETİ
Hisarönü Mahallesi gençleri sabah yangın çalışmalarına destek verirken, gece ise Değirmenyanı mevkiinde traktör ve su tankeri ile nöbet tutuyorlar. Alevlerin bölgedeki evlere sıçrama ihtimaline karşın gençler, nöbetlerini sabahın ilk ışıklarına kadar sürdüreceklerini belirtti.
"HEMEN MÜDAHALE EDECEĞİZ"
Mahallenin gençlerinden Gökhan İnan, "Yangın nöbeti tutuyoruz, sabaha kadar buradayız. Bizim evimiz Hisarönü'nde. Yangın henüz oraya ulaşmadı ama burada arkadaşlarımın evi var, onu beklemeye geldik. Evlere gelirse hemen müdahale edeceğiz" dedi.
"BİR SENE OLMADAN BU ACIYI TEKRAR YAŞADIK"
Yaşar Ergün isimli genç ise, "Doğma büyüme buralıyız. Bir sene olmadan bu acıyı tekrar yaşadık, geceden beri sokaktayız. Şu an tanker su dolu acil bir durum olduğunda hemen yardım etmek için. Traktör üstünde hazır bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"BURALARI YAKANLARI LANETLİYORUZ"
Yaşar Özen ise, "Geçen yılki yangında 7 gün hiç uyumadık, yine uyumayacağız, mücadele edeceğiz. Buraları yakanları lanetliyoruz. Bizim geleceğimizi çaldılar, doğamızı yok ettiler umarım bir an önce bulunur. Köylüler olarak sabotaj olduğunu düşünüyoruz. O yüzden suçluların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
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