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Marmaris'te orman yangını | Baş döndüren hava trafiği! Büyük seferberlik

Marmaris'te 36 saattir devam eden orman yangında, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale başladı. Ekiplerin baş döndüren hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı. Gece kara ekipleri gündüz çok sayıda yangın söndürme uçağı ve yangın söndürme helikopteri Marmaris'teki alevlere müdahale ediyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 08:56
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Marmaris’te orman yangını | Baş döndüren hava trafiği! Büyük seferberlik

21 Haziran günü Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alandı başlayan yangın 36. saatine girerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi de başladı.

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Marmaris’te orman yangını | Baş döndüren hava trafiği! Büyük seferberlik

Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, Marmaris'te adeta baş döndüren bir hava trafiğine neden oldu. 27 helikopter ve 14 uçaktan oluşan yangın söndürme ekibinin hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.

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Marmaris’te orman yangını | Baş döndüren hava trafiği! Büyük seferberlik

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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Marmaris’te orman yangını | Baş döndüren hava trafiği! Büyük seferberlik

BAKANLAR MARMARİS'TE YANGIN BÖLGESİNDE
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.

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Marmaris’te orman yangını | Baş döndüren hava trafiği! Büyük seferberlik

Gece boyu çalışan ekipler fedakarca davranarak evlerine gitmiyor ve bölgede dinlenerek yeniden işe dönüyor.