Ehliyet affı son dakika gelişmesi: 2022 ehliyet affı çıktı mı? Ehliyet affı çıkacak mı? TBMM gündemine geldi
Ehliyet affı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ehliyet affının çıkıp çıkmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın öğrenci affı ile ilgili müjdeli haberi açıklamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de ehliyet affı oldu. Peki, 2022 ehliyet affı çıktı mı? Ehliyet affı çıkacak mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
Son dakika... Ehliyet affı çıktı mı? Bazı nedenlerden dolayı ehliyetine el konulan vatandaşlar, ehliyet affının çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci affına ilişkin açıklamalarının ardından gözler ehliyet affına çevrildi. Söz konusu affın Meclis gündemine gelmesinin ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 ehliyet affı çıktı mı? Ehliyet affı çıkacak mı? İşte haberin detayları...
EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?
MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek TBMM'de yaptığı konuşmada ehliyet affına değindi. Şimşek konuyla ilgili "1 milyona yakın insanımızın talebi, bir defaya mahsus, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olanlara ehliyet affı çıkarılması ve geçimlerini şoförlük yoluyla kazananların da evlerine helal rızık götürebilmeleridir" cümlelerine yer verdi.
EHLİYETE EL KONULAN DURUMLAR
Öncelikle hayati önem taşıyan trafik kurallarına uyulmadığı durumlarda ehliyete el konabiliyor. Trafik kurallarına uymayan ve uymamaya devam eden sürücülere para cezası kesildiği gibi ehliyetine el koyma cezası da veriliyor.
İşte başlıca ehliyete el konulmasının sebepleri:
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