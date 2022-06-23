Ehliyet affı son dakika gelişmesi: 2022 ehliyet affı çıktı mı? Ehliyet affı çıkacak mı? TBMM gündemine geldi

Son dakika... Ehliyet affı çıktı mı? Bazı nedenlerden dolayı ehliyetine el konulan vatandaşlar, ehliyet affının çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci affına ilişkin açıklamalarının ardından gözler ehliyet affına çevrildi. Söz konusu affın Meclis gündemine gelmesinin ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 ehliyet affı çıktı mı? Ehliyet affı çıkacak mı? İşte haberin detayları...

EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek TBMM'de yaptığı konuşmada ehliyet affına değindi. Şimşek konuyla ilgili "1 milyona yakın insanımızın talebi, bir defaya mahsus, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olanlara ehliyet affı çıkarılması ve geçimlerini şoförlük yoluyla kazananların da evlerine helal rızık götürebilmeleridir" cümlelerine yer verdi.