Marmaris’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor
Son dakika haberleri… Marmaris’te dün başlayan orman yangınına karşı havadan ve karadan müdahale aralıksız olarak sürüyor. Bölgede çok sayıda ev tahliye edilirken 2 bin 604 personelden oluşan yangın söndürme ekiplerine TOMA’lar da destek veriyor. Bölgeden son notları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele 2. gününde. Bütün gece karadan müdahale sürerken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Bölgeden son durumu Vural Efecik şöyle aktardı:
"Yangın lokal bölgelerde devam ediyor. Ancak yangının bittiğini söylemek için erken çünkü öğleden sonra saat 14 gibi rüzgarın hızını artırması bekleniyor. Bu nedenle havadan ve karadan müdahale aralıksız olarak sürüyor.
Bizler A Haber ekipleri olarak hortumcuların olduğu noktadayız. Şu anda 1 km'lik hortum yangının olduğu bölgeye doğru çekiliyor. İşleri gerçekten çok zor 36 saattir gözlerine uyku girmedi. Burada zaman zaman dinlenerek görevlerine devam ediyorlar. Bölgeden 3 bine yakın görevli var.
Şu anda hortumcular çok zorlu bir arazide görev yapıyorlar. Çünkü hortumları alevleri olduğu bölgeye çekerek görev yapmak çok zor. Bizler Değirmenyanı bölgesinde Ahmetözü Mahallesi'ndeyiz ve buraya helikopterler su bırakıyor. Burada yangının devam ettiği tek bir nokta var ve ekipler oraya kilitlenmiş durumda.
Bölge rüzgarın hızının 25 km'ye çıkmadan alevler yeniden büyümeden ekipler büyük mücadele veriyor. Hem karadan hem havadan alarm verilmiş durumda. Havada 41 unsurumuz adete mekik dokuyor.
Ekipler yangının söndürülmesi için seferber olmuş durumda. Ahmetözü Mahallesi'nde askerler ve polisler yerleşim yerline yakın noktaları TOMA'larla koruma altına aldı."
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