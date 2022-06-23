Marmaris’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor

Şu anda hortumcular çok zorlu bir arazide görev yapıyorlar. Çünkü hortumları alevleri olduğu bölgeye çekerek görev yapmak çok zor. Bizler Değirmenyanı bölgesinde Ahmetözü Mahallesi'ndeyiz ve buraya helikopterler su bırakıyor. Burada yangının devam ettiği tek bir nokta var ve ekipler oraya kilitlenmiş durumda.