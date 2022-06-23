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Marmaris'teki orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede sürüyor! Evler tahliye edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele 2. gününde. Bütün gece karadan müdahale sürerken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Güvenlik tedbirleri kapsamında 51 hanede 151 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 09:39
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Marmaris’teki orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede sürüyor! Evler tahliye edildi

Marmaris'in Amazon Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangının 2. günü. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken alevler Otluk Koyu istikametine hızla ilerledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, yangın çıktıktan 8 dakika içinde müdahalenin yapıldığını duyurdu. Kirişci, "Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadesini kullandı. Alevlere teslim olan bölgede yaşananlarla ilgili dakika dakika gelişmeler...

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Marmaris’teki orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede sürüyor! Evler tahliye edildi

07.30: 21 Haziran günü Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alandı başlayan yangın 36. saatine girerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi de başladı. Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, Marmaris'te adeta baş döndüren bir hava trafiğine neden oldu. 27 helikopter ve 14 uçaktan oluşan yangın söndürme ekibinin hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.

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Marmaris’teki orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede sürüyor! Evler tahliye edildi

06.00: Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan gönüllü kahramanlar, yerde yatıp dinlendikten sonra söndürme çalışmalarına devam ediyorlar.

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Marmaris’teki orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede sürüyor! Evler tahliye edildi

03.20: Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Marmaris'te devam eden yangınlara ilişkin son durumu bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Toplam 2604 personel, 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait 20 TOMA görev yapıyor. Bölgede rüzgar 23 Km/saat, sıcaklık ortalama 27 derece arasında ve nem ortalama yüzde 50 oranında. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20'si OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak yangına müdahale edecek. Ormanı korumak vatanı korumaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Marmaris’teki orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede sürüyor! Evler tahliye edildi

01:45 Marmaris'te geçen yaz çıkan orman yangınında kurulan "Yelken Gönüllüleri" ekibi, sloganları "Ateş beklemez" doğrultusunda yangın bölgesinde aktif olarak çalışıyor. Yangının başlamasının hemen ardından bir araya gelen gönüllüler Değirmenyanı mevkiinde devam eden alevlere müdahale ederek, yangın söndürme ekiplerine yardımcı oluyor.