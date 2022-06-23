23 Haziran 2022, Perşembe
Marmaris'teki orman yangınında son durum: Alevlerle mücadelede sürüyor! Evler tahliye edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele 2. gününde. Bütün gece karadan müdahale sürerken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Güvenlik tedbirleri kapsamında 51 hanede 151 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.
Giriş Tarihi: 23.06.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 09:39
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17