Marmaris'te orman yangını | Alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Canlarını siper ediyorlar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale sürüyor. Yangına dün akşamdan beri durmadan, özverili bir şekilde müdahaleye katılan hem gönüllüler hem de orman işçileri, fırsat buldukça dinleniyor. Yerde ve toprak zeminde yatıp dinlendikten sonra söndürme çalışmalarına devam ediyorlar.

Giriş Tarihi: 23.06.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 09:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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