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Haberler Galeri Marmaris'te orman yangını | Alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Canlarını siper ediyorlar

Marmaris'te orman yangını | Alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Canlarını siper ediyorlar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale sürüyor. Yangına dün akşamdan beri durmadan, özverili bir şekilde müdahaleye katılan hem gönüllüler hem de orman işçileri, fırsat buldukça dinleniyor. Yerde ve toprak zeminde yatıp dinlendikten sonra söndürme çalışmalarına devam ediyorlar.

Giriş Tarihi: 23.06.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 09:13
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Marmaris’te orman yangını | Alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Canlarını siper ediyorlar
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marmaris’te orman yangını | Alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Canlarını siper ediyorlar
Alevlere 1012 OGM personeli olmak üzere toplam 2604 personel, 253 arazöz ve 26 su tankeri olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait olmak üzere 20 TOMA ile müdahale ediliyor.
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Marmaris’te orman yangını | Alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Canlarını siper ediyorlar
Yangına dün akşamdan beri durmadan, özverili bir şekilde müdahale eden orman işçileri, fırsat buldukça dinleniyor.
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Marmaris’te orman yangını | Alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Canlarını siper ediyorlar
Yaptıkları çalışmaların ardından yorgun düşen ekipler dönüşümlü olarak buldukları alanlarda dinlenerek görevlerine geri dönüyorlar.
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Marmaris’te orman yangını | Alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Canlarını siper ediyorlar
Marmaris’te geçen yaz çıkan orman yangınında kurulan “Yelken Gönüllüleri” ekibi, sloganları “Ateş beklemez” doğrultusunda yangın bölgesinde aktif olarak çalışıyor. Yangının başlamasının hemen ardından bir araya gelen gönüllüler Değirmenyanı mevkiinde devam eden alevlere müdahale ederek, yangın söndürme ekiplerine yardımcı oluyor.