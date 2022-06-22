CHP'li İBB'de ağaç katliamı! Tepkiler dinmiyor: 130 tane kesildi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ağaç katliamına devam ediyor. Gelen tepkileri görmezden gelen İBB, Sarıyer'de bulunan Emirgan Koruluğu'ndaki ağaçları da kesiyor.
Korulukta 130 ağacı katleden İBB hakkında son olarak Orman İşletme tarafından ilk etapta kesilen 54 ağaç için idari ceza uygulanmıştı.
Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı, kesilen ağaçlar için toplam 9 bin TL'lik idari cezanın yetersiz olduğunu belirterek bu cezanın her ağaç başına uygulanması gerektiğini söyledi.
Balcı, "Orman İşletme'nin izinsiz kesilen ağaçları bir olay olarak değil, her bir ağaç için ayrı bir olay değerlendirmesi yapması ve kesilen cezayı kesilen ağaç sayısı kadar uygulamasının daha yerinde olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ise "Zihniyette sakatlık var. İstanbul'un ağaçlarına art niyetli savaş açılmış.
Nedir bu ağaç düşmanlığı, anlamak mümkün değil. Ehliyetsiz ve liyakatsiz bir yönetim söz konusu.
Orman Bölge Müdürlüğü ihbar üzerine haberdar olmasa katliam yapmaya devam edeceksin. Yazık günah" dedi.
İBB, kuruduğu ve hasta olduğu iddiasıyla korulukta şu ana kadar 130 ağaç kesti.
Kesilen 54 ağaç için ise idari ceza uygulandı.
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