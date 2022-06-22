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CHP'li İBB'de ağaç katliamı! Tepkiler dinmiyor: 130 tane kesildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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CHP’li İBB’de ağaç katliamı! Tepkiler dinmiyor: 130 tane kesildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ağaç katliamına devam ediyor. Gelen tepkileri görmezden gelen İBB, Sarıyer'de bulunan Emirgan Koruluğu'ndaki ağaçları da kesiyor.

Korulukta 130 ağacı katleden İBB hakkında son olarak Orman İşletme tarafından ilk etapta kesilen 54 ağaç için idari ceza uygulanmıştı.

CHP’li İBB’de ağaç katliamı! Tepkiler dinmiyor: 130 tane kesildi

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı, kesilen ağaçlar için toplam 9 bin TL'lik idari cezanın yetersiz olduğunu belirterek bu cezanın her ağaç başına uygulanması gerektiğini söyledi.

CHP’li İBB’de ağaç katliamı! Tepkiler dinmiyor: 130 tane kesildi

Balcı, "Orman İşletme'nin izinsiz kesilen ağaçları bir olay olarak değil, her bir ağaç için ayrı bir olay değerlendirmesi yapması ve kesilen cezayı kesilen ağaç sayısı kadar uygulamasının daha yerinde olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

CHP’li İBB’de ağaç katliamı! Tepkiler dinmiyor: 130 tane kesildi

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ise "Zihniyette sakatlık var. İstanbul'un ağaçlarına art niyetli savaş açılmış.

CHP’li İBB’de ağaç katliamı! Tepkiler dinmiyor: 130 tane kesildi

Nedir bu ağaç düşmanlığı, anlamak mümkün değil. Ehliyetsiz ve liyakatsiz bir yönetim söz konusu.

CHP’li İBB’de ağaç katliamı! Tepkiler dinmiyor: 130 tane kesildi

Orman Bölge Müdürlüğü ihbar üzerine haberdar olmasa katliam yapmaya devam edeceksin. Yazık günah" dedi.

CHP’li İBB’de ağaç katliamı! Tepkiler dinmiyor: 130 tane kesildi

İBB, kuruduğu ve hasta olduğu iddiasıyla korulukta şu ana kadar 130 ağaç kesti.

CHP’li İBB’de ağaç katliamı! Tepkiler dinmiyor: 130 tane kesildi

Kesilen 54 ağaç için ise idari ceza uygulandı.

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