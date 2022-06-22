CHP’li İBB’de ağaç katliamı! Tepkiler dinmiyor: 130 tane kesildi

Balcı, "Orman İşletme'nin izinsiz kesilen ağaçları bir olay olarak değil, her bir ağaç için ayrı bir olay değerlendirmesi yapması ve kesilen cezayı kesilen ağaç sayısı kadar uygulamasının daha yerinde olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

