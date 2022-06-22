İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB beni zoom’layarak izlemiş! suç duyurusunda bulunduk! 6’lı masaya gönderme: Büyükelçi kasedi servis ederse...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefet cephesinden dönem dönem yapılan "izleniyoruz" açıklamalarına tepki gösterdi ve "Kendileriyle ilgili gayri kanuni bir tek şeyi ispat etsinler bir gün siyasette kalan namerttir" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM

Bakan Soylu, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Muhalefete tepki gösteren Soylu, şunları söyledi:

İstanbul Emniyeti bir olayı aydınlatmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kamera merkezine girdiğinde, beni izlediklerini fark ediyor. İstanbul'da çalıştığım Balat'taki bir deniz polisi karakolunu izledikleri anlaşılıyor. Misafirlerim geliyor; misafirlerimi kapıda karşılarım ve gönderirim. Bunun üzerine düştük; mülkiye müfettişi, polis müfettişleri görevlendirdik. Görüntüleri izlediler. Beni bilerek, zoom'layarak izlemişler. Suç duyurusunda bulunduk, dosyayı mahkemeye ilettik. Bunları belirleyince, dosya mahkemeye gidince Büyükşehir Belediyesi de kendilerince bir iç soruşturma başlatmış. Bir kişiyi belirlemiş, işten atmışlar.